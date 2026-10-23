Трамп планира да преименује Атлантски океан, има и ново име

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да намјерава да већ у понедјељак, 26. октобра, промијени назив Атлантског океана у "Амерички океан".
"Са задовољством најављујем да ћемо у понедјељак ујутру промијенити назив Атлантског океана у Амерички океан", рекао је Трамп на предизборном скупу у савезној држави Ајови.
Он је навео да САД, након преименовања Мексичког залива у Амерички залив и језера Онтарио у језеро Америка, немају сопствени океан ни ријеку.
Трамп је и раније износио идеју да се Атлантски или Тихи океан преименују у његову част или у част Америке. Такође је предложио да се Ормуски мореуз преименује у "Трампов мореуз", преноси Срна.
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