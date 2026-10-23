Logo

Гориво из брода деценијама цурило, научници открили шта живи у њему

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 14:33

Коментари:

0
Миран подводни призор са природном светлошћу која плеше по морском дну.
Фото: pexels/Daniel Torobekov

На дну океана, у олупинама бродова потонулих током Другог свјетског рата, научници су открили нешто неочекивано. Гориво које је деценијама полако цурило из зарђалих резервоара постало је дом заједницама бактерија које се хране овим веома токсичним угљоводоницима

Откриће отвара могућност развоја нових метода за чишћење историјског загађења које угрожава морске екосистеме, пише Science Alert .

Наслеђе потонуле флоте

Лагуна Чук у Микронезији једно је од највећих свјетских гробља бродова. Некада кључна јапанска поморска база, позната као атол Трук, уништена је у америчком ваздушном нападу 1944. године. Десетине потонулих бродова данас леже на дну лагуне, садржећи процјењених 200.000 тона нафте. Како се челични трупови временом пропадају, гориво стално цури и загађује животну средину, угрожавајући рибарство и осетљива морска станишта.

Истраживање токсичног оптерећења

Тим научника, предвођен микробиологом Авеијем Баинивалуом са Универзитета Јужног Пацифика, одлучио је да истражи шта се тачно налази у гориву које деценијама лежи у олупини.

Фокусирали су се на два јапанска брода: танкер „Шинкоку Мару“, који цури средње тешко лож уље, и „Кијосуми Мару“, бивши путничко-теретни брод који цури теже лож уље. Истраживачи су прикупили узорке горива са обје олупине, као и са мјеста контакта између нафте и морске воде у близини „Шинкоку Мару“.

Изненађујућа микробна заједница

Лабораторијска анализа је потврдила да горива садрже сложену мјешавину нафтних угљоводоника, укључујући једињења позната по својој токсичности. Али биолошка анализа је открила право изненађење. У узорцима је идентификовано више од 1.500 врста бактерија.

Будва

Регион

Запалио се брод код Будве: Евакуисано око 20 туриста

Међу њима су чланови родова Ralstonia, Sphingomonas и Corynebacterium, који укључују врсте познате по својој способности да разграђују нафтне угљоводонике и користе их као извор енергије.

„Упркос токсичности ових угљоводоника, и лож уље и граница морске воде и нафте подржавају разноврсну бактеријску заједницу“, пишу истраживачи у свом раду. Они истичу да присуство познатих таксона повезаних са угљоводоницима указује на заједницу која се формирала усљед дуготрајног излагања нафти.

Пут до биолошког чишћења

Способност микроорганизама да разграђују загађиваче је основа технике познате као биоремедијација. Научници су до сада само потврдили присуство ових бактерија и тек треба да истраже да ли оне активно разграђују угљоводонике у олупинама. Међутим, један траг сугерише да се управо то дешава. Састав бактеријске заједнице на граници нафте и воде разликовао се од заједнице која живи искључиво у нафти.

Медуза

Наука и технологија

Тајне непознатих дубина: Блиски сусрет научника са џиновском медузом

Ово је показатељ да одређени микроби напредују у овим срединама из специфичних разлога, од којих би један могао бити метаболизам угљоводоника. Ако се потврди, ово откриће би могло помоћи у рјешавању проблема историјског загађења. „Резултати потврђују да су горива из олупина из Другог свјетског рата природни резервоари бактерија које разграђују угљоводонике“, закључују аутори студије објављене у часопису „Marine Pollution Bulletin“. „То пружа основу за будућа истраживања примене биоремедијације у региону Пацифика.“

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бактерија

Други свјетски рат

гориво

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.

Свијет

Трамп разматра преименовање Aтлантског океана у "Tрампов океан"

1 седм

0
Задивљујући поглед на ледене брегове и глечере у антарктичком пејзажу, који приказује нетакнуту природу и ледену лепоту.

Наука и технологија

Овако би изгледало ново ледено доба: Ево шта ће се догодити у случају да нестана Атланска струја

2 седм

0
Потврђене црне слутње: Авион на лету за Бостон срушио се у Атлантски океан

Свијет

Потврђене црне слутње: Авион на лету за Бостон срушио се у Атлантски океан

2 седм

0
Китови су велики морски сисари који живе у морима и океанима, дишу ваздух плућима и рађају живе младунце које хране млеком

Занимљивости

Драма на Пацифику! Јато китова потопило брод, посада се борила да преживи

2 седм

0

Више из рубрике

Инстаграм лого

Наука и технологија

Гледаћете туђе сторије, а нико неће знати: Инстаграм развија нову функцију која изазива забринутост

6 ч

0
доктор хирург љекар операција захват болница лијечење

Наука и технологија

АИ надмашио докторе у постављању дијагнозе, развио га Мајкрософт

7 ч

0
Болница, лијекови

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција може да предвиди ризик од смрти код обољелих од рака на основу фотографије

9 ч

0
Рука која вири из сувог лишћа и земље, док су прсти благо савијени. Призор је обавијен мрачном, језивом атмосфером, уз пригушено свјетло и замућену позадину, што ствара утисак мистерије и страха.

Наука и технологија

Тијело не престаје одмах да се мијења након смрти: Љекар открио шта се дешава

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

53

Бијела кућа: Меланија Трамп омогућила прекид ватре између Русије и Украјине

16

50

Италија на удару несташица: Блокаде угрожавају снабдијевање храном

16

39

Дјевојка (19) погинула у саобраћајној несрећи, друга особа повријеђена

16

31

"Рушење православних споменика у ФБиХ је тероризам"

16

25

Незгода у близини школе: Аутомобил прешао дјевојчици преко ноге

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима