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АИ надмашио докторе у постављању дијагнозе, развио га Мајкрософт

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23.10.2026 09:44

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Фото: Pexels/محمد عزام الشيخ يوسف

За разлику од постојећих система вјештачке интелигенције, који углавном истовремено анализирају све доступне податке о пацијенту, нови систем поставља дијагнозу корак по корак, слично као љекар.

Сам одлучује шта треба питати пацијента, које прегледе и претраге треба обавити, те на основу добијених резултата одређује наредне кораке. У томе му помаже посебан систем који усмјерава поступак дијагностиковања и симулира сарадњу тима љекара различитих специјалности.

Више него двоструко прецизнији од љекара

Истраживачи су тестирали систем на више од 300 ријетких и сложених медицинских случајева. Показало се да је вјештачка интелигенција била више него двоструко прецизнија у процјени здравственог стања пацијената и постављању дијагнозе од љекара примарне здравствене заштите, који су током тестирања могли да користе медицинске уџбенике и интернет.

Систем је надмашио љекаре и када су му представљени случајеви из велике базе података пацијената са хитног пријема.

Нови систем притом не доноси закључак одмах, већ постепено прикупља информације. Најприје одређује која питања треба поставити пацијенту о његовој историји болести и који су прегледи потребни.

Затим одлучује које претраге треба обавити, анализира резултате и, ако је потребно, тражи додатна тестирања. Током цијелог поступка преиспитује могуће дијагнозе и прилагођава свој план.

„Ниједан пацијент ми никада није дошао са лијепо сажетом историјом болести“

Истраживачи објашњавају да су ранији медицински системи вјештачке интелигенције често тестирани помоћу питања са понуђеним одговорима, при чему су њихови резултати упоређивани са резултатима љекара.

Такви тестови, упозоравају, не одражавају начин на који се дијагнозе постављају у стварном животу.

„Вјештачка интелигенција постала је веома добра у постизању стопостотне успјешности на таквим тестовима. Али, наравно, то није стварни свијет. Ниједан пацијент ми никада није дошао са лијепо сажетом историјом болести“, рекао је др Доминик Кинг, потпредсједник Мајкрософтовог одјељења за вјештачку интелигенцију задужен за здравство, чији тим развија нову технологију.

Управо зато нови систем покушава да опонаша стварни љекарски поступак, у којем се до дијагнозе долази разговором са пацијентом, прегледима и постепеним прикупљањем налаза.

Вјештачка интелигенција била је и јефтинија

Истраживање је показало и да је поступак дијагностиковања био јефтинији када је прегледе и претраге планирао систем вјештачке интелигенције него када су то радили љекари.

„Не мјеримо само прецизност система. Мјеримо и колико промишљено и пажљиво приступа дијагностичком поступку“, рекла је Харша Нори, руководилац одјељења за вјештачку интелигенцију у здравству при Мајкрософту.

Мајкрософтови истраживачи планирају да наставе тестирање технологије у сарадњи са бостонским медицинским центром „Бет Израел Диконес“ (Beth Israel Deaconess).

Сљедећи корак биће провјера да ли систем вјештачке интелигенције може успјешно да процјењује хитност здравственог стања пацијената који чекају преглед на хитном пријему.

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Тагови :

Вјештачка интелигенција

љекари

Дијагноза

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