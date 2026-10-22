Аутор:АТВ редакција
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Професор др Лукас Радбрах, стручњак за палијативну медицину и челни човјек Њемачког друштва за палијативну његу, детаљно је предочио биолошке фазе и тачан редослијед којим се људско тијело гаси непосредно прије и након смрти.
Према објашњењу овог љекара, када смрт не наступи тренутно усљед физичких повреда или несрећних околности, већ као посљедица поодмакле старости или тешког обољења, организам се гаси постепено кроз тачно одређене кораке. Најприје долази до слабљења рада кардиоваскуларног система, док бубрези успоравају функцију, што доводи до осјетног смањења излучивања течности, а код пацијента у потпуности нестаје потреба за храном и водом.
Крвоток се убрзо усмјерава искључиво ка кључним органима у грудном кошу и стомаку, због чега шаке и стопала постају хладни, добијају сивкастоплаву нијансу, а пулс на рукама више не може да се напипа. У процесима природног умирања углавном прва отказују плућа, док срчана радња престаје неколико минута након што пацијент престане да дише. Код дуготрајних и тешких болести, попут малигних обољења, пацијенти често улазе у стање кахексије, у ком тијело мјесецима раније губи способност обраде хранљивих материја, па најприје разграђује масне наслаге, а потом и мишићну масу.
Код изненадног престанка рада срчаног мишића, мозак први трпи посљедице недостатка кисеоника, па трајна оштећења настају већ послије три минута без протока крви. За разлику од мозга, бубрези и јетра могу издржати без циркулације и до два сата, док се ћелије коже показују као најотпорније и одумиру тек након 48 сати.
Као значајан изузетак од ових правила издвајају се стања тешке хипотермије. Када се температура унутрашњости тијела спусти на 27 степени, метаболизам се у тој мјери успорава да су забиљежени медицински примјери успјешне реанимације без посљедица по мождане функције чак и пола сата након престанка дисања.
Потврђивање смрти у медицини ослања се на хронолошки слијед биолошких промјена на тијелу. Процес мртвачке укочености започиње на мишићима вилице у року од пола сата до сат времена након престанка рада срца, постајући јасно видљив послије три до четири сата. Потпуна укоченост свих мишића наступа унутар 24 часа, након чега почиње попуштање усљед природне разградње ткива.
Мртвачке мрље настају усљед сливања крви у најниже дијелове тијела под дјеловањем силе теже. Уколико се након два до четири сата ове промјене не могу помјерити или истиснути притиском прста, узимају се као необорив доказ смрти. Разградња ткива помоћу ензима у стомаку почиње наредног дана, док мишићи почињу да пропадају послије три до четири дана, с тим што се сви ови процеси осјетно успоравају на нижим температурама, преноси Курир.
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