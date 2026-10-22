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Ове мобилне апликације вас стално шпијунирају: Ево како да се заштитите

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22.10.2026 20:38

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Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .
Фото: pexels/Brian Jiz

Мобилне апликације које свакодневно користимо могу тражити приступ великом броју личних података и функција на телефону.

Иако се свакодневно ослањамо на различите апликације ради дописивања, шопинга, тренинга или контроле кућних уређаја, ријетко се запитамо каква смо им све овлашћења заправо дали. Најновије истраживање британске организације за заштиту потрошача „Вич?“ открило је да најпопуларније свјетске апликације захтијевају приступ запањујућем броју функција и личних података на нашим уређајима.

У сарадњи са компанијом „Хексиосек“, ова организација је анализирала 20 познатих апликација из различитих сфера, од друштвених мрежа и фитнеса до паметне куће и онлајн трговине. Међу тестираним сервисима нашли су се Ватсап, Фејсбук, ТикТок, Инстаграм, Амазон, АлиЕкспрес, Ринг Дорбел и Страва. Ове апликације заједно броје више од 28 милијарди преузимања широм свијета.

"Милиони људи свакодневно користе ове апликације за најразличитије потребе. Иако већина дјелује као да је потпуно бесплатна, наше истраживање доказује да корисници те услуге заправо плаћају сопственим подацима, и то често у застрашујућим количинама", нагласио је Хари Роуз, уредник портала „Вич?“.

Које апликације су најзахтјевније?

Резултати су показали да свака од 20 тестираних апликација тражи дозволе које носе одређени безбједносни ризик, док корисници углавном немају свијест о томе шта су тачно одобрили.

Апсолутни рекордер у прикупљању података је апликација „Шаоми хоум“, намијењена управљању паметним кућним уређајима. Анализа је показала да она тражи невјероватну 91 дозволу, од чега се пет сматра високоризичним, укључујући сталан приступ локацији и микрофону. Истраживачи су посебно упозорили на праксу преношења ових података у Кину, као и на могућност њиховог коришћења за изузетно прецизно циљано оглашавање.

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На другом мјесту нашао се „Самсунг смарттингс“ са 82 захтијеване дозволе, док Фејсбук тражи 69, а Ватсап 66 дозвола.

Истраживачима је посебну пажњу привукао и Тему, платформа позната по изузетно агресивним маркетиншким имејл кампањама. Код ТикТока је забиљежен захтјев за приступ фајловима на самом уређају, као и опција снимања звука. Занимљиво је и то да је 16 од 20 апликација тражило дозволу за приказивање свог садржаја преко других активних прозора на екрану. Ово им омогућава да вам пласирају обавјештења и поруке чак и када сте системска обавјештења искључили.

Ипак, стручњаци напомињу да неке дозволе имају логично оправдање. На примјер, Ватсап не може да обавља гласовне позиве без микрофона, док је Ринг Дорбелу он неопходан за функцију паметног интерфона.

Како су реаговали технолошки гиганти?

Након објављивања ових алармантних података, огласиле су се и прозване компаније.

Мета (Фејсбук, Инстаграм, Ватсап): Тврде да њихови сервиси не приступају микрофону у позадини и да га не користе без изричите акције самог корисника.

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ТикТок: Истичу да су безбједност и приватност основа њиховог система, те да прикупљају искључиво податке које корисници сами унесу, као и техничке информације нужне за рад апликације.

Тему: Наводе да им је прецизна локација потребна искључиво за аутоматско попуњавање адреса путем ГПС-а, те да послују у складу са свим међународним прописима.

Амазон: Објашњавају да дозволе служе за напредне функције, попут гласовне претраге или испробавања производа у простору путем камере телефона.

Самсунг: Нагласили су да Андроид корисницима даје потпуну слободу да сами контролишу приступ подацима, а да њихова апликација тражи само оно што јој је неопходно за нормално функционисање.

Како да боље заштитите своје податке?

Ова студија је одличан подсјетник да морамо пажљивије читати шта одобравамо приликом инсталације софтвера, нарочито када су у питању осјетљиве функције попут локације, микрофона, камере и приватних датотека.

На већини данашњих паметних телефона ове дозволе можете лако провјерити и измијенити у подешавањима уређаја. Стручњаци савјетују да увијек обратите пажњу на то да ли апликација има константан приступ подацима или само док је активно користите. Умјесто да по навици кликћете на „Прихватам“, размислите да ли је тој конкретној апликацији заиста потребан тражени ниво приступа. Тих пар минута проведених у провјеравању поставки приватности најлакши је начин да заштитите свој дигитални идентитет, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

друштвене мреже

Фејсбук

апликација

Заштита приватности

лични подаци

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