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Почео европски окршај у Бањалуци: Борац против финског КуПС

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22.10.2026 21:07

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Почела утакмица Борца и КуПС-а у Бањалуци
Фото: АТВ

Фудбалери бањалучког Борца играју против финског КуПС-а у оквиру другог кола групне фазе Лиге конференција.

Утакмица се игра на Градском стадиону у Бањалуци, а познати су и почетни састави оба тима.

Тренер Борца Винко Мариновић одредио је стартних 11 фудбалера који ће се супротставити финском представнику.

За Борац ће играти: Јуркас, Ципетић, Мајерс, Саничанин, Ерера, Јојић, Рогуљић, Хирош, Савић, Декет и Јуричић.

С друге стране, тренер КуПС-а Мика Нутинен на терен је послао сљедеће играче: Крајдл, Аики, Егвал, Ескесен, Јири, Кујасало, Лотјонен, Магаса, Парзишек, Пуко и Турај.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

Бањалука

Фудбал

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