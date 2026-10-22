Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца играју против финског КуПС-а у оквиру другог кола групне фазе Лиге конференција.
Утакмица се игра на Градском стадиону у Бањалуци, а познати су и почетни састави оба тима.
Тренер Борца Винко Мариновић одредио је стартних 11 фудбалера који ће се супротставити финском представнику.
За Борац ће играти: Јуркас, Ципетић, Мајерс, Саничанин, Ерера, Јојић, Рогуљић, Хирош, Савић, Декет и Јуричић.
С друге стране, тренер КуПС-а Мика Нутинен на терен је послао сљедеће играче: Крајдл, Аики, Егвал, Ескесен, Јири, Кујасало, Лотјонен, Магаса, Парзишек, Пуко и Турај.
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