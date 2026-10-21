Огласио се МУП: Седам навијача Хајдука у бјекству

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић саопштио је да су се предала још двојица навијача из наци-поворке Торциде, али да је још седам њих у бјекству.
"Од синоћ, још тројица су, рецимо, под надзором институција. Дакле, сад је тај број, чини ми се 14. Још је седам особа у бјекству, скривају се од полиције", рекао је Божиновић, преноси Танјуг.
У истражни затвор на сплитским Билицама предала су се још двојица навијача сплитског Хајдука за којима је била расписана потрага након утакмице Хајдук-Ајакс.
Свијет
У експлозији повријеђене четири особе: Међу њима и полицајци
Медији су незванично сазнају да је један од њих предсједник Клуба навијача Торцида Анте Стипетић.
Група навијача се терети за кривично дјело подстицање на насиље и ширење мржње.
Чланови Торциде узвикивали су антисемитске и нацистичке повике које су осудили државни врх, бројне странке, грађани и појединци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
3 ч0
Фудбал
5 ч0
Фудбал
6 ч0
Фудбал
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
54
18
47
18
40
18
35
18
25
Тренутно на програму