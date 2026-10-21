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Огласио се МУП: Седам навијача Хајдука у бјекству

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21.10.2026 16:46

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Огласио се МУП: Седам навијача Хајдука у бјекству

Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић саопштио је да су се предала још двојица навијача из наци-поворке Торциде, али да је још седам њих у бјекству.

"Од синоћ, још тројица су, рецимо, под надзором институција. Дакле, сад је тај број, чини ми се 14. Још је седам особа у бјекству, скривају се од полиције", рекао је Божиновић, преноси Танјуг.

У истражни затвор на сплитским Билицама предала су се још двојица навијача сплитског Хајдука за којима је била расписана потрага након утакмице Хајдук-Ајакс.

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Медији су незванично сазнају да је један од њих предсједник Клуба навијача Торцида Анте Стипетић.

Група навијача се терети за кривично дјело подстицање на насиље и ширење мржње.

Чланови Торциде узвикивали су антисемитске и нацистичке повике које су осудили државни врх, бројне странке, грађани и појединци.

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Тагови :

Хајдук Сплит

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Навијачки инциденти

Сплит

хапшење

Хрватска

Полиција

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