Фудбалери Дортмунда се нису туширали након побједе у Азербејџану, знојави су отишли у аутобус

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борусије Дортмунд након побједе над Сабахом од 2:1 у уторак у Лиги шампиона нису се туширали на Олимпијском стадиону у Бакуу, већ су знојави отишли право у аутобус, а потом у хотел, пише њемачки Билд.
Играчи Дортмунда нису користили тушеве на стадиону ни након посљедњег тренинга у понедјељак, а тренер Нико Ковач потврдио је да је то била одлука клуба.
"Нисмо се овдје туширали ни јуче након тренинга. Речено нам је да се не туширамо овдје, него у хотелу, отуда и брзи повратак у хотел", рекао је Ковач.
Спортски директор Борусије Оле Бук изјавио је у зони за новинаре да су тушеви у хотелу били "мало привлачнији".
"Можете замислити. Простор за туширање овдје није баш лијеп", додао је Бук одговарајући на додатно питање новинара.
🚿 LES JOUEURS DE DORTMUND ONT REFUSÉ DE SE DOUCHER DANS LE STADE À BAKOU 😭
Après leur victoire 2-1 contre Sabah FK, les joueurs du BVB sont montés dans le bus en sueur, sans passer par les douches du stade.
Selon BILD, le club voulait éviter tout risque lié à la présence potentielle de légionelles dans les canalisations. Les joueurs ont donc rejoint leur hôtel pour se doucher et récupérer dans de meilleures conditions.
BILD 🗞️
#BVB 🟡⚫️— Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) October 21, 2026
Одлука гостију изненадила је домаћине. Фудбалер Сабаха Џој-Ленс Микелс за Скај је изјавио да не види у чему је проблем.
"Не желим ништа да пребацујем Дортмунду. Ми смо се тамо туширали прошле седмице прије утакмице са Славијом из Прага. Тушеви су одлични, било је топле воде", рекао је Микелс.
Према писању Билда, просторије за туширање на стадиону изгледале су чисто и уредно, без видљивих недостатака.
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Међутим, њемачки лист наводи да Дортмунд није желио да ризикује због могућег присуства бактерије легионеле у водоводним цијевима. Ова бактерија може се развити у водоводним системима у којима вода не циркулише редовно, а до заразе може доћи удисањем ситних капљица контаминиране воде, најчешће приликом туширања.
Због тога је Дортмунд за своје фудбалере резервисао спа-центар у хотелу, како би након утакмице и напорних путовања претходних дана што прије започели опоравак у бољим условима.
Иначе, побједу Дортмунду донио је Серу Гираси, који је постигао оба гола.
(Кликс)
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