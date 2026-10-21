Logo

Фудбалери Дортмунда се нису туширали након побједе у Азербејџану, знојави су отишли у аутобус

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 13:32

Коментари:

0
Марсел Забицер, лијево, из Борусије, и главни тренер Борусије Нико Ковач рукују се након утакмице прве фазе Лиге шампиона између Сабах ФК и Борусије Дортмунд у Бакуу, Азербејџан, у уторак, 20. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP

Фудбалери Борусије Дортмунд након побједе над Сабахом од 2:1 у уторак у Лиги шампиона нису се туширали на Олимпијском стадиону у Бакуу, већ су знојави отишли право у аутобус, а потом у хотел, пише њемачки Билд.

Играчи Дортмунда нису користили тушеве на стадиону ни након посљедњег тренинга у понедјељак, а тренер Нико Ковач потврдио је да је то била одлука клуба.

"Нисмо се овдје туширали ни јуче након тренинга. Речено нам је да се не туширамо овдје, него у хотелу, отуда и брзи повратак у хотел", рекао је Ковач.

Спортски директор Борусије Оле Бук изјавио је у зони за новинаре да су тушеви у хотелу били "мало привлачнији".

"Можете замислити. Простор за туширање овдје није баш лијеп", додао је Бук одговарајући на додатно питање новинара.

Изненађење у Сабаху

Одлука гостију изненадила је домаћине. Фудбалер Сабаха Џој-Ленс Микелс за Скај је изјавио да не види у чему је проблем.

"Не желим ништа да пребацујем Дортмунду. Ми смо се тамо туширали прошле седмице прије утакмице са Славијом из Прага. Тушеви су одлични, било је топле воде", рекао је Микелс.

Према писању Билда, просторије за туширање на стадиону изгледале су чисто и уредно, без видљивих недостатака.

Кимих

Фудбал

Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац

Међутим, њемачки лист наводи да Дортмунд није желио да ризикује због могућег присуства бактерије легионеле у водоводним цијевима. Ова бактерија може се развити у водоводним системима у којима вода не циркулише редовно, а до заразе може доћи удисањем ситних капљица контаминиране воде, најчешће приликом туширања.

Због тога је Дортмунд за своје фудбалере резервисао спа-центар у хотелу, како би након утакмице и напорних путовања претходних дана што прије започели опоравак у бољим условима.

Иначе, побједу Дортмунду донио је Серу Гираси, који је постигао оба гола.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Борусија Дортмунд

туширање

Азербејџан

Лига шампиона

Коментари (0)

Више из рубрике

Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац

Фудбал

Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац

3 ч

0
КУПС на Градском стадиону тренинг пред утакмицу

Фудбал

Фудбалери КуПС-а тренирају на Градском стадиону

3 ч

0
Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.

Фудбал

Дејан Станковић ослобођен оптужби

5 ч

0
Фабијан Руиз из ПСЖ-а слави након што је постигао четврти гол за свој тим током фудбалске утакмице уводне фазе Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и ФК Барселоне, одигране у Паризу у уторак, 20. октобра 2026. године.

Фудбал

Барселона поражена од ПСЖ-а резултатом 4:2

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Држављанин БиХ ухапшен у Данској: Пронађена дрога у аутомобилу

16

00

Принца Харија и данас прогања посљедњи разговор с мајком: Да сам барем знао

15

50

Запалио се аутобус, густ дим се шири дијелом града

15

47

Окончана истрага бомбашког напада у Котор Варошу: Држављанин Србије за 1.500 евра бацио бомбу

15

36

Пијан покосио дјевојчицу (13), па наставио да пије: Ево како је кажњен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима