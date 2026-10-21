Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац

Аутор:АТВ редакција
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Капитен фудбалера Бајерна Џошуа Кимих неће играти вечерас против Арсенала због смрти оца, саопштио је данас њемачки шампион.
Кимихов отац Бертолд преминуо је у 57. години, па је Бајерн ослободио капитена обавеза до викенда.
"Због губитка у његовој ужој породици, Кимих данас није у саставу за утакмицу против Арсенала. У име породице, молимо да се поштују његова приватност и туга и да се уздржи од даљих упита и извјештавања. Шаљемо најдубље саучешће Кимиху и његовим најмилијима", стоји у објави Бајерна.
Бајерн у мечу трећег кола Лиге шампиона вечерас од 21 час дочекује Арсенал.
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