Logo

Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 12:26

Коментари:

0
Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац
Фото: Tanjug / AP / Carina Johansen

Капитен фудбалера Бајерна Џошуа Кимих неће играти вечерас против Арсенала због смрти оца, саопштио је данас њемачки шампион.

Кимихов отац Бертолд преминуо је у 57. години, па је Бајерн ослободио капитена обавеза до викенда.

"Због губитка у његовој ужој породици, Кимих данас није у саставу за утакмицу против Арсенала. У име породице, молимо да се поштују његова приватност и туга и да се уздржи од даљих упита и извјештавања. Шаљемо најдубље саучешће Кимиху и његовим најмилијима", стоји у објави Бајерна.

Бајерн у мечу трећег кола Лиге шампиона вечерас од 21 час дочекује Арсенал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бајерн Минхен

Јозуа Кимих

фудбалер

Лига шампиона

Коментари (0)

Више из рубрике

КУПС на Градском стадиону тренинг пред утакмицу

Фудбал

Фудбалери КУПС-а тренирају на Градском стадиону

33 мин

0
Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.

Фудбал

Дејан Станковић ослобођен оптужби

2 ч

0
Фабијан Руиз из ПСЖ-а слави након што је постигао четврти гол за свој тим током фудбалске утакмице уводне фазе Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и ФК Барселоне, одигране у Паризу у уторак, 20. октобра 2026. године.

Фудбал

Барселона поражена од ПСЖ-а резултатом 4:2

13 ч

0
Фил Фоден из Манчестер ситија слави након што је постигао четврти гол током фудбалске утакмице Лиге шампиона између Манчестер ситија и АЕК-а из Атине, одигране у Манчестеру (Енглеска) у уторак, 20. октобра 2026. године.

Фудбал

Сити убједљиво савладао АЕК

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Додик: Срећни смо што је митрополит Лукијан у Бањалуци

12

44

Корисници из БиХ потрошили 4.8 милиона КМ на ОнлиФенс

12

38

Тужилаштво: Стручна сарадница осумњичена за непружање помоћи!

12

34

Митрополит Лукијан: Додик је човјек од ријечи који брани хришћанске вриједности

12

26

Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима