Фудбалери КУПС-а тренирају на Градском стадиону

Аутор:Никола Лучић
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На Градском стадиону у току је тренинг фудбалера КУПС-а пред сутрашњу утакмицу против Борца у другом колу Лиге конференција.
Финска екипа јуче је допутовала у Бањалуку, а добар увод пред окршај са “црвено-плавима” направили су побједом у домаћем шампионату минулог викенда.
Прес конференција КУПС-а на програму је у 13:15, а сутрашња утакмица почиње у 21 час.
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