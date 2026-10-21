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Фудбалери КУПС-а тренирају на Градском стадиону

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21.10.2026 12:24

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КУПС на Градском стадиону тренинг пред утакмицу
Фото: ATV

На Градском стадиону у току је тренинг фудбалера КУПС-а пред сутрашњу утакмицу против Борца у другом колу Лиге конференција.

Финска екипа јуче је допутовала у Бањалуку, а добар увод пред окршај са “црвено-плавима” направили су побједом у домаћем шампионату минулог викенда.

Прес конференција КУПС-а на програму је у 13:15, а сутрашња утакмица почиње у 21 час.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

КУПС

Градски стадион

тренинг

Фудбал утакмица

ФК Борац

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