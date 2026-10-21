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Додик: Срећни смо што је митрополит Лукијан у Бањалуци

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21.10.2026 12:52

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Митрополит Лукијан и Милорад Додик у Бањалуци
Фото: X/Milorad Dodik

Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да Српска православна црква има кључну улогу у очувању српског националног, културног и вјерског идентитета, истичући да је православна вјера, упркос бројним историјским притисцима, остала снажна.

„Без активности Српске православне цркве, српски народ би давно изгубио свој идентитет“, навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Он је истакао да је срећан што је митрополит будимски Лукијан у Бањалуци, гдје је у посјети Српској православној цркви и институцијама Републике Српске.

Додик је нагласио и значај манифестације посвећене српском културном и вјерском насљеђу Срба из Мађарске, која се једне године одржава у Мађарској, а друге у Републици Српској.

Према његовим ријечима, митрополит Лукијан исказује видљиву љубав према Републици Српској, а важно је да се заједнички покаже да Срби чине јединствен духовни, културни и вјерски простор.

Додик је подсјетио да су Срби у Мађарској кроз историју градили цркве и друге значајне објекте, те истакао улогу СПЦ у очувању тог насљеђа.

„Драго ми је што смо протеклих година могли да помогнемо и наставићемо то да радимо“, поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Митрополит Лукијан

Бањалука

СПЦ

Република Српска

посјета

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