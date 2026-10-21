Додик: Срећни смо што је митрополит Лукијан у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да Српска православна црква има кључну улогу у очувању српског националног, културног и вјерског идентитета, истичући да је православна вјера, упркос бројним историјским притисцима, остала снажна.
„Без активности Српске православне цркве, српски народ би давно изгубио свој идентитет“, навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Он је истакао да је срећан што је митрополит будимски Лукијан у Бањалуци, гдје је у посјети Српској православној цркви и институцијама Републике Српске.
Додик је нагласио и значај манифестације посвећене српском културном и вјерском насљеђу Срба из Мађарске, која се једне године одржава у Мађарској, а друге у Републици Српској.
Срећни смо што је митрополит Лукијан у Бањалуци, у посјети Српској православној цркви и институцијама Републике Српске. Посебно нам је важно што настављамо манифестацију посвећену српском културном и вјерском насљеђу Срба из Мађарске, коју једне године одржавамо у Мађарској, а друге на овим просторима.
Владика Лукијан исказује видљиву љубав према Републици Српској. Важно је да заједно покажемо да смо један духовни, културни и вјерски простор. Наша вјера је јединствена, као што то потврђује и наша историја.
Без активности Српске православне цркве, српски народ би давно изгубио свој идентитет. Наша вјера је, упркос бројним притисцима, остала снажна и показала како се на духовном плану може сачувати јединство народа, без обзира на историјске околности и промјене.
Наши преци у Мађарској градили су импозантне објекте и цркве. Српска православна црква чува те светиње и омогућава да оне наставе да живе. Драго ми је што смо протеклих година могли да помогнемо и наставићемо то да радимо.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 21, 2026
Према његовим ријечима, митрополит Лукијан исказује видљиву љубав према Републици Српској, а важно је да се заједнички покаже да Срби чине јединствен духовни, културни и вјерски простор.
Додик је подсјетио да су Срби у Мађарској кроз историју градили цркве и друге значајне објекте, те истакао улогу СПЦ у очувању тог насљеђа.
„Драго ми је што смо протеклих година могли да помогнемо и наставићемо то да радимо“, поручио је Додик.
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