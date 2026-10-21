Митрополит Лукијан: Додик је човјек од ријечи који брани хришћанске вриједности

Аутор:АТВ редакција
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Његово вискокопреосвештенство митрополит будимски Лукијан изјавио да је предсједник Милорад Додик у Мађарској препознат као човјек који стоји иза своје ријечи и који је на бранику хришћанства.
"Ми у Мађарској па и мађарска власт, препознала је вас и Српску као стуб хришћанства и православља, које је у Европи јако пољуљано. Нама, који живимо у окружењу, Република Српска је матична земља и битно нам је ко је на челу те државе, а то треба да буде човјек који ће добро разумјети положај и шта значи живјети у некој другој средини ради очувања језика и свог вјерског православног идентитета", рекао је митрополит Лукијан након састанка са Додиком.
Владика Лукијан је подсјетио на значај Додикове помоћи Архиву Епархије будимске у Сентандреји.
"Ваша рука је стигла и до Хиландара, тако и до Сентандреје. Захваљујући тој помоћи ми данас имамо сређену архиву, можда и најбољу у српској Цркви. Вас, господине предсједниче, препознали су у Мађарској као човјека који стоји иза своје ријечи и који је на бранику хришћанства. Мађарска се окружила високим бодљикавим жицама да не би постала нешто друго, а овдје се на други начин чува наше православље и наш српски идентитет", поручио је митрополит Лукијан.
Он је навео да је за Српску православну цркву јако битно каква је матица, каква је Република Српска, ко је на њеном челу и од кога се може очекивати помоћ и добри савјети.
"Уз то, ту је и један духовни вођа као што је владика бањалучки Јефрем. Данас смо сазнали и захваљујемо му што је подигнуто 320 цркава, чиме је надокнађено оно што 500 година није смјело и могло да се уради. Слава Богу, то је овдје урађено", нагласио је митрополит будимски.
Митрополит Лукијан је додао да је српски православни народ из овог краја сјеме и квалитет гдје год се појави, те да је врло тежак за асимилилацију и у националном и у вјерском смислу.
"То је патријарх српски Порфирије могао да види сада када је био у Аустралији, а и ја када сам путовао и службовао по свијету. Тако треба и да остане. Свако треба да чува своје вриједности", поручио је владика Лукијан.
Митрополит Лукијан захвалио је Додику и његовим сарадницима за гостопримство.
Састанку су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, премијер Републике Српске Саво Минић, министар просвјете и културе Боривоје Голубовић и директор Секретаријата за вјере Драган Давидовић, преноси Срна.
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