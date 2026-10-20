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Додик: Драго ми је што смо у Републици Српској дочекали митрополита Лукијана

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20.10.2026 20:05

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Милорад Додик дочекао Његово високопреосвештенство митрополита будимског господина Лукијана.
Фото: MiloradDodik/X

Предсједник Милорад Додик дочекао је Његово високопреосвештенство митрополита будимског Лукијана који, како је рекао, готово четврт вијека предано ради на очувању православне вјере и националног идентитета Срба у Мађарској.

"Драго ми је што смо у Републици Српској дочекали митрополита Лукијана, који већ готово четврт вијека предано ради на очувању православне вјере, српске традиције и националног идентитета нашег народа у Мађарској", написао је Додик на Иксу.

Истакао је да посебно цијени посвећеност митрополита обнови светиња, очувању језика и обичаја и јачању српске заједнице.

Додик је напоменуо да Срби у Мађарској имају богату историју и да је важно да нове генерације не забораве своје коријене.

"Република Српска ће увијек бити уз нашу Цркву и наш народ, гдје год живјели, јер су вјера, традиција и национално јединство оно што нас је одржало кроз вијекове", нагласио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

епископ Лукијан

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