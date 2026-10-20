Додик: Драго ми је што смо у Републици Српској дочекали митрополита Лукијана

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик дочекао је Његово високопреосвештенство митрополита будимског Лукијана који, како је рекао, готово четврт вијека предано ради на очувању православне вјере и националног идентитета Срба у Мађарској.
"Драго ми је што смо у Републици Српској дочекали митрополита Лукијана, који већ готово четврт вијека предано ради на очувању православне вјере, српске традиције и националног идентитета нашег народа у Мађарској", написао је Додик на Иксу.
Истакао је да посебно цијени посвећеност митрополита обнови светиња, очувању језика и обичаја и јачању српске заједнице.
Драго ми је што смо у Републици Српској дочекали Његово високопреосвештенство митрополита будимског господина Лукијана, који већ готово четврт вијека предано ради на очувању православне вјере, српске традиције и националног идентитета нашег народа у Мађарској.
Посебно цијеним његову посвећеност обнови наших светиња, очувању језика и обичаја и јачању српске заједнице.
Срби у Мађарској имају богату историју и важно је да нове генерације не забораве своје коријене.
Република Српска ће увијек бити уз нашу Цркву и наш народ, гдје год живјели, јер су вјера, традиција и национално јединство оно што нас је одржало кроз вијекове.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 20, 2026
Додик је напоменуо да Срби у Мађарској имају богату историју и да је важно да нове генерације не забораве своје коријене.
"Република Српска ће увијек бити уз нашу Цркву и наш народ, гдје год живјели, јер су вјера, традиција и национално јединство оно што нас је одржало кроз вијекове", нагласио је Додик.
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