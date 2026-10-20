Додик: Позивам Србе у Америци да на изборима подрже Трампову политику

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник Милорад Додик позвао је све људе српског поријекла у Сједињеним Државама да на предстојећим изборима подрже политику америчког предсједника Доналда Трампа која иде ка враћању суверенитета и идентитета народима.
Додик је истакао да Срби у САД треба да разумију да је Трамп отворио борбу против глобалиста.
"Та борба није лака, наша поготово. Зато смо видјели у Трампу човјека који не одустаје од тога. Зато сви који држе до свог националног идентитета требају јасно да препознају те политике и да им дају подршку", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Свијет
Трамп: Ако демократе побиједе, Америка ће горјети као Француска
Он је оцијенио да бошњачки народ не разумије глобалне процесе у којима се снажно поларизује борба против глобалиста и борба цивилизација, наводећи да је хришћанска цивилизација снажно нападнута од исламске.
Додик је указао и да је Европа потпуно девастирана од исламског присуства.
"То смо разумјели и прије 35 година и били смо сатанизовани због нашег разумијевања, а данас слушамо исте наративе у Европи. У Шведској се појавио натпис у којем се каже: "Прихватите ислам или се селите одавде". Па ето им сада нека се они носе са тим", истакао је Додик.
Он је навео да није проблем поштовати исламску вјеру, али да поштовање треба да буде обострано, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч6
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
18
18
18
12
18
05
18
02
17
56
Тренутно на програму