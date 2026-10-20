Калинић: Скупштина је била темељ одбране српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Скупштина српског народа у БиХ била је темељ одбране српског народа од још једног страдања, поручио је Драган Калинић, посланик првог сазива и некадашњи предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Калинић је подсјетио да је у вријеме формирања Скупштине српског народа био у странци реформиста са Милорадом Додиком, те да су као одговорни људи схватили да Срби треба да се одбране од прегласавања и понављања трагичне судбине из историје, као и да је њихово мјесто са посланицима СДС-а.
"Основали смо Скупштину српског народа, која је као један извор бистре ријеке послужила да се на њеним обалама направи Устав Републике Српске, Република Српска, војска, полиција и све друге државне институције. Урадили смо то прије него што је наишла бујица грађанског рата у БиХ током којег су скупу цијену платила сва три народа", рекао је Калинић новинарима у Бањалуци.
Он је поручио да са радошћу дочекује 24. октобар, када ће бити обиљежено 35 година од формирања Скупштине српског народа у БиХ.
"Мало који народ у свијету може да се похвали чињеницом да је, као ми, са ледине направио државу која се одржава равно 35 година, упркос свим притисцима", закључио је Калинић.
Посланик првог скупштинског сазива Стеван Медић рекао је да је формирање Скупштине српског народа у БиХ битан дан за Србе, када је одлучено да се иде у стварање Републике Српске.
"Од тада до данас видљиво је да смо успјели направити простор и демократску државу у којој се може лијепо живјети захваљујући људима који су били у власти", поручио је Медић.
Он је истакао да је срећан што су Српску као младу демократску државу водили људи који су имали идеју и знали пут како кренути даље.
"Надамо се да ће и људи који су сада изабрани да воде Српску кренути брже, боље и јаче у очување Републике Српске", рекао је Медић.
Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.
Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.
Истог дана, на конститутивној сједници Скупштине српског народа у БиХ, донесени су и други акти међу којима се политичким значајем истичу Одлука о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији и Одлука о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у БиХ.
Посланици Народне скупштине Републике Српске, 9. јануара 1992. године, усвојили су Декларацију о проглашењу Републике српског народа БиХ. Овај дан се у Републици Српској обиљежава као Дан Републике.
Народна скупштина је 28. фебруара 1992. године донијела Устав Републике Српске и Уставни закон за његово спровођење, чиме је формалноправно настао државноправни субјективитет српског народа, преноси Срна.
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