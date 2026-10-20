Тежак удар Вашингтона на Украјину: Нема више!

Аутор:АТВ редакција
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Бијела кућа блокирала је испоруку ракета за противваздушни систем „Патриот“ Украјини, потврдили су амерички званичници, преноси британски „Телеграф“.
Слање ових ракета-пресретача из савезничких земаља које желе да помогну Кијеву захтијева званично одобрење америчког министра одбране Пита Хегсета. Будући да су Сједињене Америчке Државе произвођач тог система, задржавају пуно право контроле над оружјем.
Како сазнаје „Вашингтон пост“, Хегсет није формално одбио договоре са трећим земљама, али намјерно не предузима неопходне административне кораке како би их одобрио.
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Због ове тихе блокаде украјинске залихе су готово исцрпљене. Неименовани високи украјински званичник изјавио је за „Вашингтон пост“ да Кијев у складиштима има још дословно „само неколико“ ракета за „Патриот“, које представљају једину поуздану одбрану од руских балистичких пројектила.
Одлука Трампове администрације да заустави слање кључних ракета, док истовремено одобрава поједине друге облике помоћи, долази у тренутку када Доналд Трамп све отвореније напада Владимира Зеленског и преусмјерава америчку спољну политику у корист Русије.
Трамп упорно тврди да су управо украјински напади на руске рафинерије одговорни за нагли раст цијена горива на бензинским пумпама, иако аналитичари истичу да је поскупљење заправо изазвано ратом који је сам покренуо у Ирану.
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Осим тога, амерички предсједник јавно тврди да Зеленски намјерно избјегава окончање рата како би остао на власти, те отворено позива на његову смјену.
Уочи пута у Канзас, Трамп је у понедјељак пред новинарима поново подсјетио на њихов сукоб с почетка свог другог мандата, када су он и потпредсједник Џеј Ди Венс у Овалном кабинету напали украјинског предсједника, након чега је Зеленски избачен из Бијеле куће.
„Зеленски је човјек који је овај рат требало да ријеши још давно. Да ме је слушао и да се сјећа Овалног кабинета, све би одавно било ријешено“, изјавио је Трамп окупљеним новинарима.
„Мислим да је дошло вријеме да неко други преговара у име Украјине. А Русија је, искрено речено, према Украјини сасвим у реду. Нису урадили богзна шта“, додао је амерички предсједник.
Украјински предсједник истовремено је оштро критиковао Сједињене Америчке Државе због ускраћивања обавјештајних података.
Упозорио је да је Кијев у понедјељак ујутро добио упозорење о руском балистичком нападу на главни град свега 60 секунди прије удара.
„Током ноћи поново смо били изложени руском балистичком нападу у неколико таласа и поново није било правовременог упозорења наших партнера“, написао је Зеленски на Телеграму, нагласивши да су Руси испалили 16 балистичких пројектила.
„Поздравили смо дословно сваки покушај наших партнера да се овај рат заврши достојанствено. Изузетно је важно називати ствари правим именом. Морамо агресора звати агресором и помоћи Украјини да заштити људске животе. Када се блокирају испоруке ракета за украјинску противваздушну одбрану, док Русија истовремено добија одгађање и укидање санкција, то је, нажалост, порицање стварности од стране наших партнера“, поручио је Зеленски.
Упоредо са притисцима на Кијев, Трамп је дао до знања да је спреман да се састане са Владимиром Путином и кинеским предсједником Си Ђинпингом на самиту у Кини наредног мјесеца, како би разговарали о окончању рата.
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Тај састанак, са којег би Зеленски био потпуно искључен, предложио је сам Кремљ како би искористио Трампово нагло приближавање Москви.
Док се припрема терен за тај састанак, Трампов специјални изасланик Стив Виткоф путује у Осло на разговоре са Зеленским и европским лидерима, јавља „Аксиос“.
Џаред Кушнер, Трампов зет и један од кључних људи у овим преговорима, укључиће се на даљину због грипа.
Домаћин састанка, норвешки премијер Јонас Гар Стере, заједно са представницима групе Е4, Европске уније и НАТО-а, покушаће да усагласи заједнички европско-украјински мировни приједлог, који би Виткоф потом требало да однесе директно Путину у Москву.
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Зеленски је јутрос потврдио и да је телефоном разговарао са америчким државним секретаром Марком Рубиом о најважнијим проблемима.
„Прво, ракете за пресретање балистичких пројектила, које су нам неопходне за спасавање живота. Друго, рано упозоравање на руске балистичке ударе, што је од пресудне важности. Треће, ситуација са Старлинком и војним системом Старшилд (Starshield), чији се рад мора обновити“, поручио је Зеленски.
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