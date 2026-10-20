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Власти у Марсељу уводе полицијски час за малољетнике након уличног насиља

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20.10.2026 14:12

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Власти у Марсељу уводе полицијски час за малољетнике након уличног насиља
Фото: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Градске власти Марсеља од данас уводе полицијски час за малољетнике након уличног насиља које је избило на маргинама протеста у суботу, 17. октобра, а мјера ће обухватити неколико градских четврти, пренијели су француски медији.

Полицијски час за малољетнике у појединим дијеловима Марсеља ступа на снагу вечерас и трајаће до петка, преноси портал БФМ ТВ.

Прије Марсеља, полицијски час за малољетнике увеле су и власти у француским градовима Лиону, Паризу, Ници и Лилу.

У Марсељу, другом по величини граду у Француској, мјера ће се односити на одређене секторе око тржних центара.

Полицијски час почињаће сваке вечери у 22 часа и трајаће до пет часова наредног јутра, сваке ноћи до петка.

Француски премијер Себастијен Лекорни рекао је раније данас да ће одлуке о увођењу полицијског часа бити доношене у зависности од ситуације на терену.

„Циљани полицијски час доприноси смиривању ситуације током ноћи. Захваљујем полицајцима и жандармима који спроводе ове мјере, као и префектима на њиховој мобилизацији.

Вечерас ће нови полицијски часови бити проглашени тамо гдје ситуација то захтијева. Ове одлуке ће на терену доносити префекти, у сарадњи са градоначелницима“, објавио је Лекорни на платформи Икс, преноси „Фигаро“.

Према подацима надлежних служби, у Марсељу се на удару насилника нашло 500 продавница, од којих је 317 оштећено или опљачкано.

Након насилних нереда који су се догодили у суботу, снаге безбједности ухапсиле су 101 особу, међу којима је 74 пунољетних и 27 малољетних лица, саопштило је тужилаштво у Марсељу.

(РТС)

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Тагови :

протести у Француској

полицијски час

демонстрације

Француска

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