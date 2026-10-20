Власти у Марсељу уводе полицијски час за малољетнике након уличног насиља

Аутор:АТВ редакција
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Градске власти Марсеља од данас уводе полицијски час за малољетнике након уличног насиља које је избило на маргинама протеста у суботу, 17. октобра, а мјера ће обухватити неколико градских четврти, пренијели су француски медији.
Полицијски час за малољетнике у појединим дијеловима Марсеља ступа на снагу вечерас и трајаће до петка, преноси портал БФМ ТВ.
Прије Марсеља, полицијски час за малољетнике увеле су и власти у француским градовима Лиону, Паризу, Ници и Лилу.
У Марсељу, другом по величини граду у Француској, мјера ће се односити на одређене секторе око тржних центара.
Полицијски час почињаће сваке вечери у 22 часа и трајаће до пет часова наредног јутра, сваке ноћи до петка.
Француски премијер Себастијен Лекорни рекао је раније данас да ће одлуке о увођењу полицијског часа бити доношене у зависности од ситуације на терену.
„Циљани полицијски час доприноси смиривању ситуације током ноћи. Захваљујем полицајцима и жандармима који спроводе ове мјере, као и префектима на њиховој мобилизацији.
Les couvre-feux ciblés ont contribué au calme de cette nuit.
Je remercie les policiers et les gendarmes qui ont veillé à leur application, ainsi que les préfets pour leur mobilisation.
Ce soir, de nouveaux couvre-feux seront décidés là où la situation le nécessite. Ces décisions seront prises sur le terrain, par les préfets, en lien avec les maires.
@NunezLaurent— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 20, 2026
Вечерас ће нови полицијски часови бити проглашени тамо гдје ситуација то захтијева. Ове одлуке ће на терену доносити префекти, у сарадњи са градоначелницима“, објавио је Лекорни на платформи Икс, преноси „Фигаро“.
Према подацима надлежних служби, у Марсељу се на удару насилника нашло 500 продавница, од којих је 317 оштећено или опљачкано.
Након насилних нереда који су се догодили у суботу, снаге безбједности ухапсиле су 101 особу, међу којима је 74 пунољетних и 27 малољетних лица, саопштило је тужилаштво у Марсељу.
(РТС)
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