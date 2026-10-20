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Песков: Москва и Вашингтон морају да обнове дијалог о стратешкој стабилности

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20.10.2026 12:27

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Русија и САД хитно морају да обнове дијалог о стратешкој стабилности и нуклеарном разоружању, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је одговорио на питање новинара да ли Русија сматра да је неопходно уврстити питање стратешке стабилности у дневни ред будућег билатералног састанка Русије и САД.

"О томе смо говорили у више наврата. На различитим нивоима смо обнављали и потврђивали наше увјерење да је неопходно хитно обновити дијалог о питањима стратешке стабилности и нуклеарног разоружања. То је изузетно важна тема за глобалну безбједност", истакао је Песков.

Он је упозорио да је свјетска заједница након дуго времена остала без правног оквира у области стратешке стабилности, што би могло бити изузетно опасно.

"Преговоре треба започети унапријед, јер су они, у сваком случају, толико сложени да ће трајати прилично дуго. То се већ сада може предвидјети", навео је Песков.

Он је напоменуо да Русија и САД у дијалогу о стратешкој стабилности неће моћи да занемаре ни нуклеарне арсенале Велике Британије и Француске.

Према његовим ријечима, Москва се нада да ће у блиској будућности бити организован састанак руског предсједника Владимира Путина са специјалним изаслаником америчког предсједника Стивеном Виткофом.

"Надамо се да ће Виткоф моћи ускоро да обавијести предсједника Путина о контактима са Украјинцима и Европљанима, као и да настави размјену сигнала између Вашингтона и Москве о низу веома важних тема", нагласио је Песков, коментаришући најаву норвешке Владе да ће се Виткоф у Ослу састати са финским предсједником Александером Стубом и украјинским предсједником Владимиром Зеленским, уз онлајн учешће специјалног изасланика САД Џареда Кушнера.

Песков је поновио да Москва изразито цијени посредничке напоре САД у проналажењу рјешења за украјинску кризу.

Говорећи о потенцијалном представнику Украјине на преговорима, Песков је нагласио да је за Русију важно да Кијев на преговорима представља легитиман и поуздан представник, који је спреман да преузме одговорност и доноси одлуке о окончању сукоба.

Када се ради о односима са ЕУ, он је изнио став Русије да није могуће успоставити сарадњу без дијалога и да Европа треба да разјасни свој став о комуникацији са Москвом.

"Међутим, сама /високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност/ Каја Калас изјавила је више пута да се противи било каквом дијалогу. Сходно томе, европске дипломате треба да разјасне своје ставове и вјероватно једни другима објасне како намјеравају да успоставе одређене облике сарадње без дијалога. Са наше тачке гледишта, то је немогуће", рекао је Песков.

Коментаришући документ ЕУ и интервју са Каласовом, у којем се наводи да Унија намјерава да успостави посебан центар за праћење руских нафтних бродова и активности подморница на Арктику у оквиру нове стратегије за јачање свог војног присуства у том региону, Песков је упозорио да Арктик не би требало да буде подручје сукоба.

"Арктик не би требало да буде зона сукоба. Напротив, требало би да буде простор узајамно корисне сарадње", закључио је Песков, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

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Москва

преговори

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