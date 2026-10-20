"Елмедин ће проћи као ел-Муџахедин, ел-Шмитедин"

Аутор:АТВ редакција
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Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић не жели да да сагласност за одржавање избора у дипломатским представништвима Србије у БиХ. Подршку условљава својим тачкама за које тражи сагласност од Савјета министара.
Предсједник НСРС Ненад Стевандић поручује да ће Елмедин проћи као и ел-муџахедин, ел-Шмитедин и сви они који су овдје радили ствари које узнемиравају грађане, уносе подјеле и најављују сукобе.
"Ми никада нисмо напакостили некоме у ФБиХ, нисмо оспоравали нешто што је ФБиХ важно нити смо то повезивали са неким другим процесима или несугласицама. Мислим да господин Конаковић неће успјети да направи нову кризу на Балкану јер је он у бијесу као избрни губитник. Са ове народу разумљиве приче, мислим да ће Елмедин проћи као и ел-муџахедин, ел-Шмитедин и сви они који су овдје радили ствари које узнемиравају грађане, уносе подјеле и најављују сукобе. Надам се да ни Бошњацима није у интересу да иду за онима који најављују сукобе и које желе да зарате са својим комшијама", рекао је предсједник НСРС Ненад Стевандић.
Лидер СНСД-а Милорад Додик каже ако Савјет министара не да сагласност за одржавање избора, да ћемо ући у тешку спиралу међусобног неразумијевања која ништа добро не доноси у БиХ.
"Елмедин Конаковић није БиХ. То је само још један доказ колико се приватизовала та прича. Они још нису научили да је то највише против идеје БиХ. Ако је неко написао у уставу да је БиХ заједнички став свих, онда не може да буде само став Елмедина, него може да буде смао став института. Разумијем да он као нешто диктира, не уважавајући конститутивни народ. Ми Срби хоћемо да гласамо, имамо право на то", рекао је Додик.
Савјет министара БиХ данас ће прво одржати 88. ванредну телефонску сједницу са тачкама Министарства спољних послова, а послијеподне и сједницу по захтјеву министра спољне трговине и економских односа Сташе Кошарца о гласању држављана Србије у БиХ.
Конаковић подршку приједлогу Сташе Кошарца условљава тачкама које он жели да прогура. У одласку са функције, занимају га именовања, реконструкције и опремање објеката дипломатско-конзуларне мреже БиХ.
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