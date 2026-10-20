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Кошарац: Срби неће прихватити колективно жигосање

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20.10.2026 10:23

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајуће Савјета министар Сташа Кошарац истакао је да гнусан натпис исписан на српској тробојци у Источном Сарајеву није само чин вандализма, већ примитиван и сраман покушај понижавања српског народа, те позвао надлежне да открију и санкционишу починиоце, јер Срби неће прихватити колективно жигосање.

Кошарац је Срни рекао да тај гнусни чин вријеђа достојанство Срба и скрнави симболе који представљају српски национални идентитет, историју и слободу.

Источно Сарајево натпис

Република Српска

На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано "геноцидаши"

Он је упозорио да тај срамни чин представља покушај колективног жигосања српског народа и недопустиву провокацију која заслужује најоштрију осуду јавности и одлучну реакцију надлежних институција.

"Када неко на српску тробојку испише ријеч мржње, он не скрнави само мурал — он показује дубоко непоштовање према народу, његовој историји, жртвама и праву да слободно и поносно чува свој национални идентитет", истакао је Кошарац.

Кошарац је нагласио да од надлежних институција захтијева да без одлагања открију починиоце, утврде све околности и предузму законом прописане мјере.

"Порука мора бити јасна - Срби неће прихватити колективно жигосање, понижавање и двоструке аршине!", поручио је Кошарац.

Према његовим ријечима, ко мисли да ће увредама и погрдним натписима понизити српски народ, мора да зна да Срби имају право на своје име, симболе, историју и достојанство и да од тог права неће одустати.

На муралу српске тробојке у Источном Новом Сарајеву освануо је увредљиви натпис "геноцидаши".

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Таг :

Сташа Кошарац

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Кошарац: Срби неће прихватити колективно жигосање

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