Кошарац: Срби неће прихватити колективно жигосање

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Замјеник предсједавајуће Савјета министар Сташа Кошарац истакао је да гнусан натпис исписан на српској тробојци у Источном Сарајеву није само чин вандализма, већ примитиван и сраман покушај понижавања српског народа, те позвао надлежне да открију и санкционишу починиоце, јер Срби неће прихватити колективно жигосање.
Кошарац је Срни рекао да тај гнусни чин вријеђа достојанство Срба и скрнави симболе који представљају српски национални идентитет, историју и слободу.
Република Српска
На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано "геноцидаши"
Он је упозорио да тај срамни чин представља покушај колективног жигосања српског народа и недопустиву провокацију која заслужује најоштрију осуду јавности и одлучну реакцију надлежних институција.
"Када неко на српску тробојку испише ријеч мржње, он не скрнави само мурал — он показује дубоко непоштовање према народу, његовој историји, жртвама и праву да слободно и поносно чува свој национални идентитет", истакао је Кошарац.
Кошарац је нагласио да од надлежних институција захтијева да без одлагања открију починиоце, утврде све околности и предузму законом прописане мјере.
"Порука мора бити јасна - Срби неће прихватити колективно жигосање, понижавање и двоструке аршине!", поручио је Кошарац.
Према његовим ријечима, ко мисли да ће увредама и погрдним натписима понизити српски народ, мора да зна да Срби имају право на своје име, симболе, историју и достојанство и да од тог права неће одустати.
На муралу српске тробојке у Источном Новом Сарајеву освануо је увредљиви натпис "геноцидаши".
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