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Калабухов: БиХ способна да се развија без спољног надзора

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19.10.2026 08:48

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Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов истакао је да је Русија убијеђена да је БиХ потпуно способна да се развија без спољног надзора, показујући друштвену зрелост.

"Очекујемо што скорије формирање институција власти на свим нивоима у БиХ у интересу прогресивне стабилизације у земљи, ради јачања мира и безбједности на Балкану и даљег развоја вишеструких односа Русије и БиХ", рекао је Калабухов за Глас Српске.

Он је нагласио да ће, након формирања власти на конструктиван начин, бити настављено интензивирање стратешког партнерства Русије са Републиком Српском.

"Русија се досљедно залаже за што скорије ослобађање БиХ малигног западног протектората, што прије свега подразумијева затварање ОХР-а, који уплитањем у унутрашње ствари БиХ само повећава контрадикције између конститутивних народа, спречава их да проналазе компромисе и узајамно прихватљива рјешења", додао је Калабухов.

Он је подсјетио да се одређене западне земље, мјешају у послове у БиХ и покушавају да се намећу као репрезентативни дио међународне заједнице.

"Приступ Русије и других земаља глобалне већине је фундаментално другачији и подразумијева поштовање међународног права, укључујући и Дејтонски мировни споразум, који гарантује суверенитет БиХ са широким уставним овлашћењима ентитета", рекао је Калабухов.

Он каже да је најбољи пут за напредак БиХ тај који ће самостално, кроз дијалог заснован на узајамном поштовању, усагласити три конститутивна народа и два ентитета БиХ.

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Тагови :

Игор Калабухов

Русија

БиХ

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