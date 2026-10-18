Поновљени избори у Брчком: До 15 часова гласало скоро 42 одсто бирача

Аутор:АТВ редакција
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На бирачком мјесту Буквик у Брчком, гдје се данас понавља гласање на општим изборима, до 15 часова гласало је 170 грађана, од укупно 406 уписаних у бирачки списак.
Излазност је тако износила 41,87 одсто, а 22 бирача гласала су уз помоћ другог лица.
Гласање на бирачком мјесту 200Ц019 – Буквик протиче уредно, без пријављених неправилности.
Централна изборна комисија БиХ одлучила је да се гласање на овом бирачком мјесту понови због неправилности на општим изборима одржаним 4. октобра.
Бирачима из Републике Српске тада нису били обезбијеђени гласачки листићи за избор посланика у Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, због чега нису могли у потпуности остварити своје бирачко право.
Бирачко мјесто отворено је у седам часова, а гласање траје до 19 часова.
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