Поновљено гласање у Буквику почело на вријеме и без проблема

Аутор:АТВ редакција
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У Брком је понављање гласање на једном бирачком мјесту у Буквику почело на вријеме и без проблема, рекла је Срни члан Изборне комисије Брчког Љиљана Оренди.
Према њеним ријечима, на овом бирачком мјесту у основној школи у Буквику уписана су 403 бирача - 322 са ентитетским држављанством Републике Српске и 81 са ентитетским држављанством Федерације БиХ.
Централна изборна комисије БиХ поништила је гласање на овом бирачком мјесту јер на дан општих избора 4. октобра бирачи са држављанством Републике Српске нису имали комплетне гласачке листиће и нису могли да гласају за Парламентарну скупштину БиХ.
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