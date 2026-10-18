Logo

Драматичне сцене у Канади: Букнуо пожар у војној бази, има мртвих и повријеђених

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.10.2026 08:41

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У канадској војној бази у Алберти дошло је до експлозије и великог пожара, изјавио је министар одбране Дејвид Мекгинти и потврдио да има мртвих и повријеђених.

Локалне власти касније су саопштиле да је пожар под контролом након што су јаки вјетрови проширили пламен изван објекта.

"Са тугом морам да саопштим да има смртних случајева и повријеђених као резултат инцидента у бази", рекао је Мекгинти новинарима.

Он није прецизирао број жртава у бази "Вејнрајт", у Едмонтону.

Мекгинти није открио околности инцидента, нити је навео да ли је експлозија укључивала оружје или муницију. Он је описао ситуацију као "активну и деликатну", преносе канадски медији.

Канадске оружане снаге саопштиле су да је пожар први пут пријављен око 16.00 часова по локалном времену на полигону у бази прије него што се проширио ван граница подручја за обуку.

Канадска полиција проводи истрагу, док оружане снаге и савезне, покрајинске и општинске власти координишу одговор на овај догађај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Канада

Војна база

пожар

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација полиције Републике Српске

Свијет

Аутобуси из БиХ се сударили у Њемачкој: Несрећа изазвала километарске колоне

3 ч

0
Венс о хаосу у Француској: Речено им је да ће се овако завршити, а они нису слушали

Свијет

Венс о хаосу у Француској: Речено им је да ће се овако завршити, а они нису слушали

3 ч

0
Епилог тоталног хаоса у Француској: Пљачке и паљевине, ухапшено више од 1.200 људи

Свијет

Епилог тоталног хаоса у Француској: Пљачке и паљевине, ухапшено више од 1.200 људи

4 ч

1
Амерички шпијунски авион два сата кружио близу руске границе

Свијет

Амерички шпијунски авион два сата кружио близу руске границе

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

"Понуда о отварању Ормуског мореуза на столу"

11

54

Мађар: Могућ извоз украјинског жита преко Мађарске

11

38

Нетанјаху: Ирански народ је талац идеолошких насилника

11

34

Додик: Направили смо савез са народом и забиљежили историјску побједу

11

27

Апокалиптични призори: Париз као ратна зона након протеста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима