Драматичне сцене у Канади: Букнуо пожар у војној бази, има мртвих и повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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У канадској војној бази у Алберти дошло је до експлозије и великог пожара, изјавио је министар одбране Дејвид Мекгинти и потврдио да има мртвих и повријеђених.
Локалне власти касније су саопштиле да је пожар под контролом након што су јаки вјетрови проширили пламен изван објекта.
"Са тугом морам да саопштим да има смртних случајева и повријеђених као резултат инцидента у бази", рекао је Мекгинти новинарима.
BREAKING: “Significant casualties,” including deaths, after explosion at Canadian military base in Wainwright, Alberta, officials say https://t.co/LiCooZYWmx— BNO News Live (@BNODesk) October 18, 2026
Он није прецизирао број жртава у бази "Вејнрајт", у Едмонтону.
Мекгинти није открио околности инцидента, нити је навео да ли је експлозија укључивала оружје или муницију. Он је описао ситуацију као "активну и деликатну", преносе канадски медији.
Канадске оружане снаге саопштиле су да је пожар први пут пријављен око 16.00 часова по локалном времену на полигону у бази прије него што се проширио ван граница подручја за обуку.
Канадска полиција проводи истрагу, док оружане снаге и савезне, покрајинске и општинске власти координишу одговор на овај догађај.
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