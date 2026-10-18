Венс о хаосу у Француској: Речено им је да ће се овако завршити, а они нису слушали

Аутор:АТВ редакција
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Западни либерали увезли културу Трећег свијета у Француску, игноришући питања асимилације и компатибилности, рекао је потпредсједник САД Џеј Ди Венс, коментаришући немире у Француској.
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„Западни прогресивци су увезли Трећи свијет у Француску и друге земље у име разноликости и саосјећања. Занемарили су суштинска питања асимилације и компатибилности. Речено им је да ће се овако завршити, а они нису слушали“, написао је на Иксу.
Western liberals imported the third world into France and other countries in the name of diversity and compassion. They ignored fundamental questions of assimilation and compatibility. They were told it would lead to this and they didn't listen.
I pray that France, a beautiful country of amazing people, will stop this madness before more of its landmarks burn.
And I hope Americans are paying attention. This is the future congressional Democrats seek for your country.— JD Vance (@JDVance) October 18, 2026
Нагласио је и да Француска мора да оконча „лудило“.
„Молим се да Француска, прелијепа земља са дивним становништвом, оконча ово лудило прије него што изгори још споменика“, написао је и републиканац, коментаришући видео-снимак на којем се види паљење градске вијећнице у Лиможу.
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