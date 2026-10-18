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Венс о хаосу у Француској: Речено им је да ће се овако завршити, а они нису слушали

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18.10.2026 08:16

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Венс о хаосу у Француској: Речено им је да ће се овако завршити, а они нису слушали
Фото: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Западни либерали увезли културу Трећег свијета у Француску, игноришући питања асимилације и компатибилности, рекао је потпредсједник САД Џеј Ди Венс, коментаришући немире у Француској.

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„Западни прогресивци су увезли Трећи свијет у Француску и друге земље у име разноликости и саосјећања. Занемарили су суштинска питања асимилације и компатибилности. Речено им је да ће се овако завршити, а они нису слушали“, написао је на Иксу.

Нагласио је и да Француска мора да оконча „лудило“.

„Молим се да Француска, прелијепа земља са дивним становништвом, оконча ово лудило прије него што изгори још споменика“, написао је и републиканац, коментаришући видео-снимак на којем се види паљење градске вијећнице у Лиможу.

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Тагови :

Француска

протести у Француској

Џејмс Дејвид Венс

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