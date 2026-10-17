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Бивши фудбалски репрезентативац Украјине погинуо у рату

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17.10.2026 19:36

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Роман Максимјук, некадашњи везиста кијевског Динама и репрезентације Украјине, погинуо је у сукобу са Русијом у 52. години, а вијест о његовој смрти објављена је у петак, 16. октобра.
Фото: Facebook

Рат у Украјини однио је још један живот из свијета фудбала. Роман Максимјук, некадашњи везиста кијевског Динама и репрезентације Украјине, погинуо је у сукобу са Русијом у 52. години, а вијест о његовој смрти објављена је у петак, 16. октобра.

Максимјук се у јесен 2022. године добровољно прикључио украјинским оружаним снагама. Током војне службе био је распоређен на више фронтова, укључујући подручја око Луцка и Харкова.

Посљедњи пут се супрузи Вери јавио 30. јануара 2025. године. Тада јој је саопштио да одлази на положај у околини Покровска и упозорио је да би због тога могли да остану без контакта на одређено вријеме. Био је припадник 25. засебне ваздушно-десантне бригаде, познате и као Сичеславска бригада.

У марту 2025. године појавиле су се информације да његова јединица покушава да се извуче из окружења. Супруга је, према писању украјинских медија, тада позвана у територијални центар за регрутацију како би пријавила његов нестанак. Потврда да је Максимјук изгубио живот стигла је више од годину и по дана након њиховог посљедњег разговора.

Рођен је 14. јуна 1974. године у Биткиву, у Ивано-Франкивској области на западу Украјине. Професионалну каријеру започео је 1991. године, наступајући у нижим украјинским лигама, а касније је играо за неколико познатих клубова.

Међу екипама чије је дресове носио били су Прикарпатја из Ивано-Франкивска, Зенит из Санкт Петербурга, Динамо из Кијева, Дњепар, Волин и Черноморец. Максимјук је током каријере наступао и за репрезентацију Украјине, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Роман Максимјук

Русија

Украјина

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