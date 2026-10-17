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Егзотичне врсте стижу до обале: Разлог је скок температуре океана због Ел Ниња

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17.10.2026 18:03

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Пар стоји на тренутној обали акумулационог језера Силвенштајн у мјесту Фордерис у Њемачкој, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Peter Kneffel/dpa via AP

Тропске рибе, морске корњаче, кит-ајкуле и ајкуле чекићаре појављују се уз обалу Калифорније под утицајем неуобичајено снажног феномена Ел Нињо, који доноси топлију океанску воду на сјевер, објавиле су надлежне службе.

Док рибари биљеже знатно већи улов појединих врста, стручњаци упозоравају да би загријавање мора могло да угрози шуме морских алги и промијени локални екосистем, пренио је Ројтерс.

Прошлог мјесеца у Калифорнији је први пут забиљежена риба из породице великооких туна (Priacanthus arenatus), док су на двије плаже у округу Оринџ пронађена гнијезда маслинасте корњаче.

Према подацима америчке Националне управе за океане и атмосферу (НОАА), то је први забиљежени случај гнежђења морских корњача на западној обали САД. На обалу је доспјела и жутотрбуха морска змија, отровна врста која је у Калифорнији потврђена свега шест или седам пута. Посљедњи потврђени такав случај забиљежен је током претходног Ел Ниња, 2015. и 2016. године.

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У близини обале недавно су примећене и кит-ајкуле, највеће рибе на свијету, као и ајкуле чекићаре. Међу тропским врстама које залазе у ове воде налазе се и летеће рибе и џиновске раже манте.

Ел Нињо, природни климатски феномен који се јавља у размацима од неколико година, поклапа се ове године са дуготрајним топлотним таласом у океану и низом урагана у источном Пацифику.

Заједно су допринијели порасту нивоа мора и стварању великих таласа који су оштетили домове и однијели песак са појединих плажа у јужној Калифорнији.

Због очекиваних посљедица током зиме, Калифорнија је прогласила ванредно стање.

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Стручњаци очекују да ће се услови углавном вратити у нормалу након што Ел Нињо прође сљедеће године.

Ипак, краткорочне посљедице могле би да буду озбиљне за шуме морских алги, које успијевају у хладнијим водама и представљају станиште бројним морским врстама.

- То је добро за неке врсте ајкула, а вјероватно лоше за друге - рекао је директор Лабораторије за проучавање ајкула на Државном универзитету Калифорније у Лонг Бичу, Крис Лоу.

Стручњаци наводе да би уз обале Калифорније могле да се појаве и друге неуобичајене врсте.

- Још нисмо на крају овог процеса. Ситуација је и даље веома актуелна - рекао је Вилијам Лудт из Природњачког музеја округа Лос Анђелес, преноси Танјуг.

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Ел Нињо

Супер Ел Нињо

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