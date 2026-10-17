Скоро 3.000 дронова упућено ка Москви

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Током протекле седмице према региону Москве упућено је укупно 2.730 беспилотних летјелица, већина је неутрализована далеко од престонице, а 534 је уништено на самом прилазу главном граду, рекао је данас градоначелник Москве Сергеј Собјањин.
Нешто раније је Собјањин објавио да је уништено 75 дронова који су ишли ка Москви.
Према његовим ријечима, стручни тимови налазе се на мјесту пада беспилотних летјелица.
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