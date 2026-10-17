Мушкарац (57) из Хрватске се на интернету правио да има 16 година, детаљи злочина су стравични

Аутор:АТВ редакција
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Незапослени 57-годишњи хрватски држављанин и отац малољетног дјетета неправоснажно је осуђен на 15 година затвора због сексуалног злостављања и искоришћавања дјеце за порнографију. Оптужницом му је на терет стављено укупно 18 кривичних дјела почињених над десеторо дјеце, која су сва имала испод 15 година.
Мушкарац је са жртвама комуницирао искључиво путем интернета, углавном преко Снепчета, а у једном случају и преко Вацапа. Дјеци се представљао као њихов вршњак, односно као шеснаестогодишњак, стицао њихово повјерење, а потом их наговарао и приморавао да му шаљу експлицитне фотографије и снимке. Физичког контакта са жртвама није било.
Према пресуди, кривична дјела починио је од маја 2024. до краја 2025. године. Суд му је за појединачна дјела изрекао казне од шест мјесеци до пет година затвора, које је објединио у јединствену казну од 15 година. Висина казни зависила је од начина на који је поступао према појединим жртвама. Док нека дјеца нису пристала на његове захтјеве, другу је застрашивао и уцјењивао како би их натјерао да му се повинују.
Током комуникације користио је личне проблеме и рањивост дјеце како би задобио њихово повјерење. Некима је говорио да је заљубљен у њих и обећавао да ће једног дана живјети заједно. Када би одбила његове захтјеве, вријеђао их је или им пријетио да ће њихове интимне фотографије и приватне поруке послати родитељима и пријатељима или их објавити у школи коју похађају.
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У страху да ће њихове наге фотографије доспјети до других људи, поједине жртве пристајале су на оно што је тражио. Од дјеце је захтијевао да му шаљу експлицитне фотографије и снимке, а у неким случајевима тражио је и да током видео-позива пред камером изводе сексуалне радње. Појединим жртвама слао је и фотографије својих гениталија, а од њих је захтјевао да га посматрају током видео-позива.
У појединим разговорима и видео-позивима учествовало је више особа, због чега је садржај који је захтјевао од дјеце потенцијално могао да буде доступан и другима.
Посебно агресиван био је према дјеци која су покушавала да прекину комуникацију с њим. Када га је једна од жртава блокирала на Снепчету, покушавао је поново да приступи њеном профилу чак и након што је промијенила лозинку. Пратио је и њено кријетање и контролисао с ким комуницира на интернету.
Пријетио јој је да ће објавити њене наге фотографије уколико не буде радила оно што од ње тражи. Сличан образац примењивао је и према осталим жртвама: најприје би изградио повјерење и створио привид емоционалне блискости, а затим би, након што добије интимни садржај, почео да их вређа, притиска и уцјењује.
Случај је откривен када је једна од жртава одлучила да родитељима исприча шта се догађа. Они су потом обавјестили надлежне, а полицијска истрага довела је до 57-годишњака.
Прегледом његовог мобилног телефона пронађена је велика количина доказног материјала, укључујући поруке, фотографије и видео-снимке. Дигитални трагови пронађени су и на уређајима жртава. Прикупљени докази, вјештачења и признање осумњиченог представљали су основ за осуђујућу пресуду.
Током суђења, које је било затворено за јавност ради заштите малољетних жртава, мушкарац је признао кривицу и изразио кајање, наводећи да је свјестан тежине својих поступака. Суд је утврдио да је у вријеме извршења кривичних дјела био урачунљив.
Ријеч је о незапосленом мушкарцу који раније није био осуђиван и има малољетно дијете. Током поступка утврђено је да повремено има проблема са алкохолом и таблетама, али то није утицало на оцјену његове урачунљивости у вријеме извршења дјела. Његов идентитет није објављен због заштите малољетних жртава.
Поред јединствене казне од 15 година затвора, суд му је изрекао и забрану коришћења интернета у трајању од двије године. Одређен му је и заштитни надзор у трајању од пет година, који почиње након што издржи затворску казну. Уколико пресуда постане правоснажна и одслужи свих 15 година, без ранијег отпуста, надзор ће се наставити и након његовог изласка из затвора.
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Продужен му је и истражни затвор, у којем се налази од хапшења крајем прошле године. Ослобођен је плаћања трошкова кривичног поступка јер нема приходе.
Судија је током образлагања пресуде упозорила да се оваква ситуација може догодити сваком дјетету које користи друштвене мреже. Посебно је истакла опасност од увјерења да садржај послат путем Снепчета аутоматски нестаје, наглашавајући да фотографије и снимци могу бити сачувани, просљеђени другима или измјењени уз помоћ вјештачке интелигенције.
Позвала је и надлежне институције да размотре строжу законску регулацију приступа малољетника друштвеним мрежама, како би се дјеца ефикасније заштитила од сексуалног искоришћавања и других облика криминала на интернету, преноси Индекс.
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