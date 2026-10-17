Вила Радоја Звицера биће коришћена за смјештај полицајаца

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Сједница Одбора за безбједност и одбрану Скупштине Црне Горе протекла је у знаку оштре полемике о судбини имовине одузете од организованих криминалних група, коришћењу заплијењених возила и оптужбама на рачун руководства безбједносног сектора.
Министар унутрашњих послова Црне Горе Данило Шарановић и вршилац дужности директора Управе полиције Лазар Шћепановић одбацили су наводе опозиције о могућој злоупотреби одузете имовине, поручивши да ће она бити коришћена у интересу државе и грађана.
Полемику је покренуо посланик Социјалдемократа (СД) Никола Зиројевић, који је изнио тврдњу да би највиши државни функционери могли користити заплијењену вилу одбјеглог вође кавачког клана Радоја Звицера како би се током љета „проводили, купали и уживали“.
Министар Шарановић категорично је одбацио такву могућност и открио да је планирано да објекат буде намијењен за смјештај полицијских службеника.
– Држава ће се максимално одговорно односити према имовини одузетој од организованих криминалних група. Мени вила Радоја Звицера није потребна. Тај објекат биће стављен у функцију државе и користиће се за смјештај полицијских службеника – истакао је Шарановић.
Он је нагласио да се и сам вози аутомобилом који је у законитом поступку привремено одузет од криминалаца, умјесто да се новац грађана троши на куповину нових, скупоцјених службених возила.
Вршилац дужности директора Управе полиције Лазар Шћепановић осврнуо се на критике и медијске написе о коришћењу луксузног блиндираног аутомобила марке „мајбах“, што је протеклих седмица изазвало пажњу јавности.
Шћепановић је оцијенио да је ријеч о подметањима из кругова погођених полицијским акцијама.
– Критичаре боле удари на организовани криминал, па пласирају неистине на рачун полицијског врха. Подмеће се да возим луксузни „мајбах“. То возило је враћено надлежној јединици полиције. И тих седам или осам дана колико сам провео у њему, искључиво на инсистирање службе безбједности, сматрао сам да то није потребно. Дакле, директор се не бахати – рекао је Шћепановић, пишу медији у Црној Гори.
Шћепановић је појаснио да је Влада, на захтјев Специјалног државног тужилаштва (СДТ), које је блокирало имовину, донијела уредбу којом је омогућено да одређена возила користе штићене личности.
Остала одузета имовина, како је навео, кроз законом прописане процедуре ставља се на располагање Управи за државну имовину.
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