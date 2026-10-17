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У Хрватској у ризику од сиромаштва 19,5 одсто становника

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17.10.2026 09:25

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Загреб, Хрватска
Фото: Pexels/ Damir K

У Хрватској је 19,5 одсто становништва било у ризику од сиромаштва у прошлој години, док је међу особама старијим од 65 година тај удио износио 39,4 одсто, показали су подаци Државног завода за статистику објављени поводом Међународног дана борбе против сиромаштва и социјалне искључености, који се данас обиљежава.

У ризику од сиромаштва или социјалне искључености било је 20,7 одсто становника Хрватске, нешто мање од просјека Европске уније, који је износио 20,9 одсто, пренијела је Хина.

Праг ризика од сиромаштва за једночлано домаћинство износио је 9.034 евра годишње.

Међу најугроженијима су старије особе, посебно жене и самци.

Ризику од сиромаштва изложено је 42,4 одсто жена старијих од 65 година и 35,3 одсто мушкараца исте старосне групе.

Код самаца старијих од 65 година стопа износи 64,4 одсто, док је међу пензионерима 36,3 одсто.

Владин програм за период од 2024. до 2028. године предвиђа смањење стопе ризика од сиромаштва на мање од 15 одсто, док је национални циљ да се до 2030. број особа у ризику од сиромаштва или социјалне искључености смањи за 298.000, укључујући 40.000 дјеце.

Међународни дан борбе против сиромаштва прогласила је Генерална скупштина Уједињених нација 1992. године, а обиљежава се од 1993. године.

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Тагови :

сиромаштво

Хрватска

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