Метак пробио стакло возила хитне помоћи у покрету, повријеђен медицински техничар

Аутор:АТВ редакција
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На аутопуту А3 у Хрватској, између Лужана и Бродског Ступника, догодио се инцидент у којем је метак погодио возило хитне помоћи у покрету и ранио медицинског техничара.
Из Полицијске управе бродско-посавске саопћено је да су дојаву о повређивању запосленика санитета запримили око 16:30 сати. Инцидент се догодио на јужној коловозној траци аутопута, док је возило било у покрету.
Том приликом разбијено је десно бочно вјетробранско стакло, кроз које је прошло стрељиво за сада неутврђеног калибра.
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Повријеђеном путнику пружена је љекарска помоћ у Општој болници Славонски Брод.
Полиција наставља рад на случају и проводи криминалистичку истрагу како би утврдила све околности овог инцидента.
(Аваз)
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