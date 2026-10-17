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Метак пробио стакло возила хитне помоћи у покрету, повријеђен медицински техничар

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17.10.2026 08:25

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Хитна помоћ
Фото: Mikhail Nilov / Pexels

На аутопуту А3 у Хрватској, између Лужана и Бродског Ступника, догодио се инцидент у којем је метак погодио возило хитне помоћи у покрету и ранио медицинског техничара.

Из Полицијске управе бродско-посавске саопћено је да су дојаву о повређивању запосленика санитета запримили око 16:30 сати. Инцидент се догодио на јужној коловозној траци аутопута, док је возило било у покрету.

Том приликом разбијено је десно бочно вјетробранско стакло, кроз које је прошло стрељиво за сада неутврђеног калибра.

Кирил Дмитриев

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Повријеђеном путнику пружена је љекарска помоћ у Општој болници Славонски Брод.

Полиција наставља рад на случају и проводи криминалистичку истрагу како би утврдила све околности овог инцидента.

(Аваз)

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Тагови :

Хитна помоћ

метак

Хрватска

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