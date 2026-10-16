Огласио се Пуповац о инциденту у Сплиту: Срамно и језиво

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Самосталне демократске српске странке Милорад Пуповац оцијенио је срамним и језивим понашање навијача Фудбалског клуба Хајдук и увикивање антисемитских порука, те да је то резултат игнорисања онога што се раније дешавало.
Пуповац је рекао да би овај догађај у сваком човјеку на свијету изазвао страшну језу на пјевање пјесме о високим пећима и Јеврејима које се слажу у њих, што се, како је навео, догађало у Аушвицу и у нешто примитивнијој форми у Јасеновцу.
Истакао је да је ово ствар свих у политици и друштву који су ћутали, потцјењивали или на неки начин подржавали и припремали ову врсту ескалације
Он је додао да полиција не може да успије без подршке правосуђа и јасног јавног става.
"То су чинили и они који су игнорисали раније опомене, попут оних о маршевима у Книну након прославе Олује, гдје се пријетило грађанима српске националности и величали усташки злочини. Било је само питање времена и то вријеме је дошло да се то усмјери на Јевреје", навео је Пуповац.
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Он је рекао да се цијели свијет још сјећа страшних мјеста као што су Аушвиц, плинске пећи и жртве, наводећи да они који то славе заборављају и релативизирају, преносе хрватски медији.
Градоначелник Сплита Томислав Шута рекао је да га је било срамота приређено на улицама града и осудио је инциденте.
Торцидаши су синоћ, крећући се према стадиону Пољуду на утакмицу са холандским клубом "Ајакс", скандирали "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!", а на челу је био аутомобил са сандуком на коме пише "Ајакс".
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