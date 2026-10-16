Logo

Величали Хитлера у Сплиту: Почело хапшење, идентификовано десет особа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 11:05

Коментари:

2
Величали Хитлера у Сплиту: Почело хапшење, идентификовано десет особа
Фото: Tanjug / AP / Darko Bandic

Најмање десет особа идентификовано је у Сплиту због антисемитских узвика и говора прије утакмице фудбалских клубова "Хајдук" и норвешког "Ајакса", а полиција је почела и са хапшењима.

Неки од ухапшених су истакнути чланови навијачке групе Торцида, као и појединци који су одраније познати правосудним тијелима.

Над њима ће бити спроведена истрага због сумње да су починили кривична д‌јела јавног подстицања на насиље и мржњу, преносе хрватски медији.

За ово кривично д‌јело, усмјерено према групи или појединцу због њихове националности, вјере, расе, поријекла, пола, родног идентитета или инвалидитета, прописана је казна затвора до три године.

Хрватски навијачи

Фудбал

Холандски медији о величању Хитлера у Сплиту: језиво!

За организовање или вођење групе од најмање три лица ради јавног подстицања на мржњу предвиђена је казна затвора од шест мјесеци до пет година, а за учешће у томе једна година, преноси Срна.

Торцидаши су синоћ, крећући се према стадиону Пољуду на утакмицу са холандским клубом "Ајакс", скандирали "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!", а на челу је био аутомобил са сандуком на коме пише "Ајакс"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сплит

Неонацизам

Лига Конференција

хапшење

Хрватска

Хајдук Сплит

Коментари (2)

Више из рубрике

Мариновић: Нисмо ушли у утакмицу онако како смо требали, овакве пенале не смијемо себи дозволити

Фудбал

Мариновић: Нисмо ушли у утакмицу онако како смо требали, овакве пенале не смијемо себи дозволити

14 ч

0
Милош Јојић

Фудбал

Јојић за АТВ: Са превеликим респектом смо изашли на утакмицу

14 ч

0
Холандски медији о величању Хитлера у Сплиту: језиво!

Фудбал

Холандски медији о величању Хитлера у Сплиту: језиво!

15 ч

0
Звезда поражена у Швајцарској

Фудбал

Звезда поражена у Швајцарској

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Поклони које не треба носити домаћину за славу: Вјерује се да привлаче неуспјех

12

40

Од перача судова до Мишелиновог водича: Кувар Савино Дивинченцо стиже у Бањалуку

12

34

Бизарно: Дјечаку (16) изнад ока растао зуб, љекари у шоку

12

31

Велика Британија уводи забрану за три врсте порнографије

12

24

Цвијановић: Доктор Талић дао немјерљив допринос унапређењу здравственог система

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима