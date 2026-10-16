Величали Хитлера у Сплиту: Почело хапшење, идентификовано десет особа

Аутор:АТВ редакција
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Најмање десет особа идентификовано је у Сплиту због антисемитских узвика и говора прије утакмице фудбалских клубова "Хајдук" и норвешког "Ајакса", а полиција је почела и са хапшењима.
Неки од ухапшених су истакнути чланови навијачке групе Торцида, као и појединци који су одраније познати правосудним тијелима.
Над њима ће бити спроведена истрага због сумње да су починили кривична дјела јавног подстицања на насиље и мржњу, преносе хрватски медији.
За ово кривично дјело, усмјерено према групи или појединцу због њихове националности, вјере, расе, поријекла, пола, родног идентитета или инвалидитета, прописана је казна затвора до три године.
Фудбал
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За организовање или вођење групе од најмање три лица ради јавног подстицања на мржњу предвиђена је казна затвора од шест мјесеци до пет година, а за учешће у томе једна година, преноси Срна.
Торцидаши су синоћ, крећући се према стадиону Пољуду на утакмицу са холандским клубом "Ајакс", скандирали "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!", а на челу је био аутомобил са сандуком на коме пише "Ајакс"
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