Јојић за АТВ: Са превеликим респектом смо изашли на утакмицу

Аутор:АТВ редакција
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Друго полувријеме је било доста боље, међутим недовољно да савладамо Панатинаикос, рекао је Милош Јојић, фудбалер Борца за АТВ.
"Некако смо ушли килаво у утакмицу, дозволили противнику два пенала и некако мислим да смо са превеликим респектом изашли на утакмицу, иако смо причали о томе прије утакмице да се то не дешава. Међутим они су то прво полувријеме контролисали", каже Милош Јојић.
Како каже, након првог полувремена договор је био да се на терен изађе храбрије и уз више игре са лоптом.
"Мислим да је друго полувријеме било доста боље, међутим недовољно да савладамо Панатинаикос. Кад смо екипа кад сви нападамо, кад се сви бранимо ка напријед, онда то изгледа добро онда проблем можемо да направимо свакоме", каже Јојић.
Према његовим ријечима екипа из Атине данас је играла боље и заслужила је да побиједи. Не треба туговати јер je сваки пораз једно ново искуство.
Подсјетимо, фудбалери бањалучког Борца поражени су на старту Лиге конференције у Атини од екипе Панатинаикоса резултатом 2:1
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