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АТВ у Атини: Навијачи Борца сутра пред судијом за прекршаје

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15.10.2026 17:40

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АТВ у Атини: Навијачи Борца сутра пред судијом за прекршаје
Фото: ATV

Навијачи бањалучког Борца сутра ће, у 10.00 часова ујутру, да буду изведени на судијско рочиште у Атини, а како АТВ незванично сазнаје судиће им се за прекршајно дјело и требало би да се суоче са депортацијом из Грчке.

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До тада, навијачи Борца , њих 11, остају у притвору, а како сазнајемо, након судијског рочишта и изрицања пресуде напустиће Грчку.

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Тагови :

Фудбал

ФК Борац

Лига Конференција

Коментари (1)

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