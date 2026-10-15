АТВ у Атини: Навијачи Борца сутра пред судијом за прекршаје

Аутор:Андреј Кнежевић
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Навијачи бањалучког Борца сутра ће, у 10.00 часова ујутру, да буду изведени на судијско рочиште у Атини, а како АТВ незванично сазнаје судиће им се за прекршајно дјело и требало би да се суоче са депортацијом из Грчке.
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До тада, навијачи Борца , њих 11, остају у притвору, а како сазнајемо, након судијског рочишта и изрицања пресуде напустиће Грчку.
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