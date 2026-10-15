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Чато за АТВ: Борчеви навијачи нису започели инциденте

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15.10.2026 15:10

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Чато за АТВ: Борчеви навијачи нису започели инциденте
Фото: Ustupljena fotografija

Навијачи бањалучког Борца који су пристигли у Атину синоћ су имали окршај испред хотела у којем су смјештени, а након полицијске интервенције 11 их је ухапшено.

Грчки медији данас пишу да су Борчеве присталице ходале атинским улицама са намјером да изазову инциденте са супарничким навијачима, али Дејан Чато, директор ФК Борац, за АТВ тврди да је прича потпуно другачија.

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„Клуб је синоћ у касним вечерњим часовима обавијештен о овом немилом догађају. Према информацијама које имамо из прве руке, наши навијачи су се у касним поподневним часовима уредно смјестили у хотел, да би током ноћи испред хотела дошла група од око 50 навијача противничког клуба, која их је провоцирала и изазвала на сукоб.

Током сукоба интервенисала је грчка полиција, након чијег доласка су се противнички навијачи разбјежали. Према информацијама којима располажемо, полиција је потом покушала да наше навијаче насилно врати у хотел, приликом чега је дошло до комешања и сукоба са полицијским службеницима при чему је 11 особа лишено слободе.

Као клуб стојимо иза својих навијача и пружамо им сву потребну подршку. У контакту смо и са управом Панатинаикоса, а имајући у виду да, према нашим сазнањима, није било озбиљнијих повреда нити веће материјалне штете, вјерујемо да ће се цијела ситуација разријешити без озбиљнијих посљедица”, рекао је директор ФК Борац Дејан Чато који каже да је клуб ради све што је потребно у овом тренутку

„Такође, официр за везу са навијачима ФК Борац, Бојан Карановић, у сталној је комуникацији са грчком полицијом и УЕФА, како бисмо имали све релевантне информације и помогли да се ситуација што прије ријеши.

У сваком случају, сматрамо да је важно сагледати све околности овог догађаја, посебно чињеницу да наши навијачи, према информацијама које имамо, нису били иницијатори сукоба”, рекао је Чато за АТВ.

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