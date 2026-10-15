Сукоб навијача у Атини: Грчка полиција окривила црвено-плаве, истина потпуно другачија

Аутор:АТВ редакција
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Дан је утакмице између Панатинаикоса и бањалучког Борца у Атини, али оно о чему се прича данас јесте сукоб навијача Борца који су имали са навијачима Панатинаикоса претходне ноћи.
Грчке надлежне институције су се огласиле и окривиле навијаче бањалучког Борца да су они искључиви кривци за инцидент, односно да је група од 150 навијача ходала атинским улицама са шипкама у рукама и да су тражили инциденте у самој Атини, међутим информације са којима АТВ, располаже су потпуно другачије.
Према сазнањима АТВ-а, група око 50 до 100 навијача Панатинаикоса или Олимпијакос стигла у близину хотела у којем су смјештени навијачи бањалучког Борца, ту је та група покушала да испровоцира црвено-плаве присталице употребом ласера и навијачким повицима. Навијачи бањалучког Борца јесу изашли испред хотела са основним циљем да се одбране од евентуалног напада.
У том тренутку, док се то дешавало, у тих неколико минута појавила се грчка полиција која је поступила изузетно сурово.
Према информацијама АТВ-а, навијачи Борца су се сукобили са грчком полицијом, која је показала виши ниво бруталности и повриједила неколико навијача Борца. Они су задобили лакше тјелесне повреде.
Ухапшено је 11 навијача, а 11 чека суђење, али оно што забрињава у овом тренутку, јесте то што полиција одбија сарадњу са фудбалским клубом Борац. Ни амбасадор БиХ у Грчкој није обавијештен о инцидентима и оно што се да чути јесте да су навијачи Борца тренутно у притвору без права на преводиоца, без права на адвокате и да грчке власти покушавају сву кривицу за све што се десило пребаце на навијаче који су пристигли из Бањалуке.
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