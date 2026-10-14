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Ко је Мурињов "џокер са клупе"?

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14.10.2026 22:52

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Карлос Еспи из Реал Мадрида слави након што је постигао други гол за свој тим током утакмице шпанске фудбалске лиге између Еспањола и Реал Мадрида у Барселони, Шпанија, у суботу, 22. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Joan Monfort

Жозе Мурињо има свог џокера са клупе. Млади Карлос Еспи, доскорашњи нападач Левантеа, кец је из рукава португалског тренера у Реал Мадриду.

На мечу против Роме, Мурињо је у 78. минуту увео Еспија у игру. Пет минута касније, постиже кључни гол за 3:2 чиме је Реал успио да режира преокрет.

Еспи је фудбалер који је за кратко вријеме постао један од најзанимљивијих Мурињових резервиста.

Већ у првој првенственој утакмици сезоне, против Еспањола 22. августа, ушао је са клупе и постигао побједоносни погодак за 2:1 у самом финишу сусрета.

Крајем јула је стигао у Реал Мадрид за 25 милиона евра.

Мурињо је послије побједе против Еспањола открио да заједно бораве у тренинг-центру Валдебебас и да често доручкују, ручају и вечерају заједно. Посебно је похвалио Еспијеву радну етику.

Други побједоносни гол постигао је против Елчеа, 15. септембра, за тријумф Реала од 3:2.

1. октобра постигао је чак пет голова и забиљежио двије асистенције у побједи младе репрезентације Шпаније против Сан Марина од 13:0. Постао је први играч у историји шпанске селекције до 21 године са пет голова на једној утакмици.

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Тагови :

Карлос Еспи

Реал Мадрид

Жозе Мурињо

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