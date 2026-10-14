ПСЖ демолирао Сити: Халанд са два гола недовољан за побједу у Паризу

Аутор:АТВ редакција
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Шест голова на очекиваном спектаклу. Двоструки узастопни првак Лиге шампиона ПСЖ није дозволио никакво изненађење и славио је против Манчестер ситија са 4:2.
Француски тим одлично је отворио сусрет и већ послије 15 минута имао предност од два гола.
ПСЖ је повео у 13. минуту, када је Дезире Дуе искористио одлично додавање, пробио се кроз одбрану домаћина и прецизним ударцем погодио доњи лијеви угао.
Само два минута касније исти играч нашао се у улози асистента. Дуе је упутио одличан центаршут, а Усман Дембеле ударцем главом из непосредне близине повисио на 2:0.
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Сити је покушавао да се врати у утакмицу, али је голман гостију Матвеј Сафонов у неколико наврата одлично интервенисао.
Умјесто поготка домаћина, у 32. минуту услиједио је нови шок. Ворен Заир-Емери је упослио Витињу, који је прецизним ударцем савладао Ђанлуиђија Донаруму за великих 3:0.
До краја првог полувремена Сити је створио неколико прилика, али није успио да затресе мрежу Парижана.
Наставак је донио знатно офанзивнију игру домаћег тима.
Сити је већ у првим минутима другог полувремена пропустио неколико великих шанси, а у 53. минуту Ерлинг Халанд коначно је успио да савлада Сафонова. Норвежанин је сјајно скочио и снажним ударцем главом погодио горњи десни угао за 1:3.
Међутим, нада домаћина није дуго трајала.
У 62. минуту Мањес Аклиуш шутирао је по средини гола, а Донарума је лоше реаговао и дозволио да лопта заврши у мрежи за 1:4.
Иако је имао три гола заостатка, Манчестер сити није одустајао.
У 70. минуту Јошко Гвардиол је ударцем главом послао лопту према горњем углу, али је одбрамбени играч ПСЖ-а интервенисао на самој гол-линији.
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Минут касније Енцо Фернандез погодио је стативу, а у 74. минуту Халанд је из непосредне близине затресао пречку.
Упорност се домаћинима исплатила у 75. минуту, када је Ајуб Буади одлично упослио Халанда, а норвешки нападач својим другим голом смањио на 2:4.
Сити је наставио да притиска, а у 83. минуту Халанд је пропустио још једну велику прилику, пошто је Сафонов сјајном интервенцијом сачувао гол.
Права драма услиједила је у завршници сусрета.
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У 88. минуту Матеус Нуњес је направио прекршај у казненом простору, па је судија показао на бијелу тачку и досудио једанаестерац за ПСЖ.
Одговорност је преузео Феран Торес, али је његов ударац у 90. минуту одбранио Донарума, који је остао на средини гола и зауставио лопту.
До краја сусрета није било нових погодака, па је ПСЖ сачувао предност и стигао до побједе од 4:2.
Халанд је са два поготка био најрасположенији играч домаћина, али ни његов учинак није био довољан да Сити избјегне пораз.
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