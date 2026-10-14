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Драма у Ротердаму: Фејенорд преокретом срушио Комо, пет голова и аутогол одлучили побједника

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14.10.2026 20:45

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Фудбалери Фејенорда славе други гол током утакмице Лиге шампиона УЕФА између Фејенорда и Кома у Ротердаму, Холандија, сриједа, 14. октобар 2026.
Фото: Tanjug/AP/Patrick Post

Фудбалери Фејенорда савладали су италијански Комо резултатом 3:2 у узбудљивој утакмици коју су обиљежили преокрет домаћина, аутогол и драматична завршница.

Италијански тим боље је отворио сусрет, а до предности је стигао у 18. минуту. Асане Дијао је искористио прилику у казненом простору и прецизним ударцем у доњи лијеви угао затресао мрежу домаћина.

Међутим, радост гостију трајала је свега два минута. Ђивај Зехил је у 20. минуту искористио добро додавање и ударцем уз лијеву стативу поравнао резултат на 1:1.

Комо је убрзо задесио нови проблем, пошто је стријелац водећег поготка Дијао због повреде морао да напусти терен у 23. минуту, а замијенио га је Хесус Родригез.

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До краја првог полувремена обје екипе имале су прилике да стигну до предности. Мартин Батурина је у 33. минуту опасно запријетио голу домаћина, али је Тјарк Ернст успјешно интервенисао.

На другој страни, Фејенорд је у судијској надокнади два пута био близу поготка. Прво је голман Кома одбранио снажан ударац Усаме Таргалинеа, а затим је зауставио и покушај Хавија Лопеза главом.

Ипак, домаћини су до потпуног преокрета стигли већ у 52. минуту. Анис Хаџ Муса је примио лопту у казненом простору и снажним ударцем од стативе погодио мрежу за вођство Фејенорда од 2:1.

Комо је након примљеног поготка покушао да се врати у утакмицу, а добре прилике имали су Лукас да Куња и Анастасиос Дувикас, али нису успјели да савладају Ернста.

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Одлучујући тренутак догодио се у 81. минуту. Хаџ Муса је погодио стативу, а у наставку акције голман гостију Роберт Санчез неспретно је реаговао и постигао аутогол за вођство Фејенорда од 3:1.

Чинило се да је питање побједника ријешено, али су гости у судијској надокнади успјели да унесу неизвјесност у завршницу.

Дувикас је у 93. минуту одлично реаговао на центаршут и прецизним ударцем уз десну стативу смањио резултат на 3:2.

Ипак, времена за нови погодак није било, па је Фејенорд сачувао предност и стигао до побједе пред 43.951 гледаоцем.

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Тагови :

ФК Фејнорд

Комо

Лига шампиона

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