Дјевојка пала са другог спрата зграде у Новом Пазару

Аутор:АТВ редакција
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У послијеподневним часовима, девојка пала са другог спрата Лучне зграде у Новом Пазару и хитно је превезена у болницу. Њено здравствено стање за сада није познато, а околности пада се утврђују.
У помоћ су јој одмах притрчали грађани који су се налазили у непосредној близини, а на лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи, полиције и ватрогасаца.
Дјевојка је хитно пребачена у Општу болницу Нови Пазар, а за сада нема званичних информација о њеном тренутном здравственом стању.
Више детаља о околностима под којима је дошло до пада биће познато након завршетка увиђаја.
(РТС)
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