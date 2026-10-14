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Дјевојка пала са другог спрата зграде у Новом Пазару

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14.10.2026 20:48

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Дјевојка пала са другог спрата зграде у Новом Пазару
Фото: RTS

У послијеподневним часовима, девојка пала са другог спрата Лучне зграде у Новом Пазару и хитно је превезена у болницу. Њено здравствено стање за сада није познато, а околности пада се утврђују.

У помоћ су јој одмах притрчали грађани који су се налазили у непосредној близини, а на лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи, полиције и ватрогасаца.

Дјевојка је хитно пребачена у Општу болницу Нови Пазар, а за сада нема званичних информација о њеном тренутном здравственом стању.

Више детаља о околностима под којима је дошло до пада биће познато након завршетка увиђаја.

(РТС)

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Тагови :

Нови Пазар

pad sa zgrade

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