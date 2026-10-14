Умрла рођака Николе Тесле: Шта је Слађана наслиједила од српског научника?

Аутор:АТВ редакција
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Манекенка Слађана Тесла (54) пронађена је мртва у уторак, у свом стану на Новом Београду. Према незваничним информацијама, Слађана је живијела сама, а комшије је нису видјеле неколико дана.
Након што је из њеног стана почео да се шири непријатан мирис, станари су обавијестили управника зграде, који је потом позвао полицију. По доласку на лице мјеста, надлежне службе су ушле у стан и затекле беживотно тијело. Слађана Тесла била је једно од најпрепознатљивијих лица домаће модне индустрије крајем прошлог и почетком овог вијека.
Слађана није једини рођак овог генија, али је свакако била најпознатија у јавности. У својој манекенској каријери радила је за свјетске креаторе попут Валентина и Вивијен Вествуд, а потом је радила као продуцент, модни кореограф и кастинг директор.
Како је једном открила, за свој изглед се захваљивала управо генима:
Многи ми кажу да на Николу имам карактерне црте лица кошчато лице, неправилан профил, продоран поглед. Висока сам и нисам крупне грађе. С друге стране, од дједе се разликујем по интересовањима. Одувијек сам била друштвењак. Одлично су ми ишли страни језици, а занимала ме је и историја умјетности рекла је раније Слађана Тесла и додала:
Међутим, прије неколико година почела сам да се интересујем за метафизику и тада сам помислила: "Ево га Тесла у мени!". Он се, као и ја сада, током живота бавио оним духовним у човјеку. Сматрам да је исто као и ја вјеровао да људи нису ни свјесни своје снаге и шта су све способни да ураде. Важно је да размишљамо позитивно јер сви смо ми магнети који привлаче своју стварност, изјавила је она.
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Никола и Слађана Тесла дијелили су љубав према лијепим одјевним предметима и добром стајлингу, преноси Телеграф.рс.
Изучавајући фотографије и историјске податке о Тесли, примијетила сам да је имао страст према моди, да не кажем да је био помало кицош. Волио је одлична одијела и квалитетне ципеле. Код њега је све увијек било на свом мјесту изјавила је једном приликом Слађана, која је у шали рекла да је понекад, као Тесла, опсесивно прала руке.
Слађана је била врло поносна на чињеницу да у себи носи гене таквог изумитеља, за кога зна апсолутно читав свијет:
Ја сам се запитала како је могуће да сам ја потпуни друштвењак, интересују ме друштвене науке, историја, језици... Из физике су ми поклањали оцјене јер је било срамота да један Тесла има лошу оцјену из физике. Међутим, десило се да сам се заинтересовала за метафизику, што и дан-данас изучавам. Почела сам да читам о томе и у једном моменту ми је само кликнуло и рекла сам: „Ево га Тесла у мени.“ Почела сам да изучавам и читам о природним законима, енергији и љубави и то су сада моја интересовања. Тада сам знала да је то то. Осим профила, јагодица и личанске грађе, нашла сам још једну сличност, објаснила је тада сада покојна манекенка.
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