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Дрогу продавали информатору, осуђени на седам година затвора

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14.10.2026 11:25

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Дрогу продавали информатору, осуђени на седам година затвора

Окружни суд у Добоју осудио је Елмедина Пекеза (30) из Дервенте и Шевалију Хојнића (30) из Градачца на по три и по године затвора због диловања дроге.

Обојица су оглашени кривим за кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.

Према оптужници Пекез и Хојнић су од 11. марта до 13. маја ове године заједно и по претходном договору преносили, посредовали, нудили на продају и продавали спид и марихуану на подручју Дервенте, као и на путној релацији Модрича – Градачац. У више наврата дрогу су продали информатору Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА), који је имао кодни назив ”Рођо”. У зависности од количине дрогу су продавали за износе од 300 до 600 КМ.

У изречену казну оптуженима је урачунато вријеме проведено у притвору од 13. маја када су ухапшени. Након пресуде притвор им је продужен због опасности да ће боравком на слободи поновити кривично дјело.

”Притвор може трајати до правоснажности пресуде, а најдуже док не протекне вријеме трајања казне изречене у првостепеној пресуди. Оптужени су ослобођени од плаћања трошкова кривичног поступка и исти падају на терет буџетских средстава”, саопштио је Окружни суд у Добоју.

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Подијели:

Тагови :

Елмедин Пекез

Шевалија Хојнић

пресуда

Окружни суд Добој

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