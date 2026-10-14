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Бањалучанин украо бицикл, па завршио иза решетака

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14.10.2026 09:51

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Бицикл град
Фото: Pexel/ Breda Yanell e Carlo Gallo

Бањалучанин чији су иницијали Ж. К. ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело „Крађа“.

Према наводима из бањалучке полиције, он се сумњичи да је истог дана у периоду од седам часова до 12 часова и 35 минута украо бицикл. Украдени двоточкаш је брзом реакцијом полицијских службеника пронађен и уз потврду одузет од лица Ж. К.

Након комплетирања и документовања предмета, против лица Ж. К. слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.

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Тагови :

Полиција

ПУ Бањалука

Крађа

Бицикл

хапшење

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