Бањалучанин украо бицикл, па завршио иза решетака

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалучанин чији су иницијали Ж. К. ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело „Крађа“.
Према наводима из бањалучке полиције, он се сумњичи да је истог дана у периоду од седам часова до 12 часова и 35 минута украо бицикл. Украдени двоточкаш је брзом реакцијом полицијских службеника пронађен и уз потврду одузет од лица Ж. К.
Након комплетирања и документовања предмета, против лица Ж. К. слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
19 ч2
Најновије
Најчитаније
12
52
12
51
12
50
12
40
12
40
Тренутно на програму