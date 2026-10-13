У саобраћајној несрећи и Требињу погинула два младића

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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У овом аутомобилу синоћ су угашена два млада живота. Настрадали су сувозач и путник Ситроена, након тешког судара са „Аудијем“ у Засад пољу. Настрадали су Требињци В.Н. и М.Ш. Један на лицу мјеста, док други упркос напорима љекара преминуо у требињској Болници.
„Констатована је смрт на лицу мјеста. А један млад мушкарац 22 године живота је довезен у Болницу, без знакова живота гдје смо одмах започели кадриопулмуналну реанимацију и поред мјера реанимације и интензивне терапије, надокнаде крви и крвих деривата нисмо имали позитиван одговор“, рекла је начелник Одјељења за интензивну његу Болнице Требиње, Тања Новарлић.
У овој тешкој саобраћајној несрећи повријеђено је још пет лица. Због потреса мозга један пацијент задржан је на Одјељењу неурохирургије, док су лакше повријеђени пуштени на кућно лијечење.
Увиђај на лицу мјеста извршила је требињска полиција, заједно са тужиоцем Окружног јавног тужилаштва. Тачне околности под којима је дошло до судара још се утврђују.
„Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Требињу наложио је обдукцију тијела настрадалих лица. А више детаља биће познато након утврђивања свих околности“, поручује портпарол ОЈТ Требиње, Коса Зотовић.
Незванично, возач „Ситроена“ је из још неутврђених околности изгубио контролу над возилом и прешао у супротну траку, гдје је дошло до судара са „Аудије“. Од почетка године на путевима Херцеговине догодиле су се 494 саобраћајне незгоде, од тога три са смртно страдалим, потврђују за АТВ из требињске Полицијске управе. Зато још једном апелују на све возаче да буду максимално опрезни.
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