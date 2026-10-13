Пуцњава у Сарајеву, рањен мушкарац: Полиција блокирала дио насеља

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Илиџе у Сарајеву данас је дошло до пуцњаве у којој је рањен један мушкарац, а припадници Специјалне полицијске јединице МУП-а КС и полицијски службеници МУП-а КС интензивно трагају за осумњиченим.
Пуцњава се догодила око 12:35 сати у насељу Пејтон, гдје је непозната особа употријебила ватрено оружје и ранила мушкарца у предјелу ноге.
Повријеђени мушкарац налази се на љекарској обради, а степен његових повреда за сада није познат.
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Незванично, полиција располаже информацијама о идентитету особе осумњичене за пуцњаву, за којом је покренута интензивна потрага.
Због полицијске акције и потраге за осумњиченим блокиран је саобраћај у једном дијелу насеља Пејтон.
На терену су припадници специјалне полиције и других јединица МУП-а КС, а више информација о околностима пуцњаве очекује се након полицијских активности.
(Аваз)
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