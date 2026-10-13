Наложена обдукција тијела двојице настрадалих младића

Аутор:АТВ редакција
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Дежурни тужилац наложио је обдукцију тијела двадесетдвогодишњака чији су иницијали В. Н. и М. Ш, сувозача и путника у аутомобилу "ситроен" који су смртно страдали у саобраћајној несрећи код Требиња, рекла је портпарол требињског Окружног јавног тужилаштва Коса Зотовић.
Зотовићева је навела да су синоћ у 22.15 часова у саобраћајној несрећи страдала два лица, а пет су лакше повријеђена.
Учествовали су аутомобили "ситроен", којим је управљало лице М. Б. (20) и "ауди", којим је управљало лице Ф. Р. (18).
Према незваничним информацијама, "ситроен" се кретао из правца Љубиња, а "ауди" из правца Требиња, те је возач "ситроена" изгубио контролу над возилом, прешао у супротну траку те су се два возила сударила.
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