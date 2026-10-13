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Наложена обдукција тијела двојице настрадалих младића

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13.10.2026 14:16

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У саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Засад поље код Требиња, смртно су страдале двије особе.
Фото: АТВ

Дежурни тужилац наложио је обдукцију тијела двадесетдвогодишњака чији су иницијали В. Н. и М. Ш, сувозача и путника у аутомобилу "ситроен" који су смртно страдали у саобраћајној несрећи код Требиња, рекла је портпарол требињског Окружног јавног тужилаштва Коса Зотовић.

Зотовићева је навела да су синоћ у 22.15 часова у саобраћајној несрећи страдала два лица, а пет су лакше повријеђена.

Учествовали су аутомобили "ситроен", којим је управљало лице М. Б. (20) и "ауди", којим је управљало лице Ф. Р. (18).

Према незваничним информацијама, "ситроен" се кретао из правца Љубиња, а "ауди" из правца Требиња, те је возач "ситроена" изгубио контролу над возилом, прешао у супротну траку те су се два возила сударила.

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Тагови :

ОЈТ Требиње

несрећа

повријеђени

погинули младићи

Требиње

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