Тужилаштво тражи строжу казну за убиство Слађане Милошевић, оптужени пребацују кривицу!

Аутор:Огњен Матавуљ
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У Врховном суду Републике Српске изнесене су жалбе у предмету тешког убиства Слађане Милошевић из Брода за које је њен супруг Саво Милошевић осуђен на 22 године и три мјесеца затвора, док је Александар Остојић ослобођен оптужбе за помагање убиства.
Републички тужилац Снежана Живковић тражила је од Врховног суда да Милошевићу изрекне строжу казну затвора, док је у погледу Остојића предложила да се пресуда преиначи у осуђујућу или да се првостепена пресуда укине и предмет врати на ново суђење.
”Окружно јавно тужилаштво у Добоју жалбу је уложило због ниске казне Милошевићу, за коју сматрамо да није довољна. Када је у питању Остојић жалба је уложена због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања. Сматрамо да његове радње у овом кривичном дјелу суд није правилно и потпуно цијенио”, рекла је Живковић.
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Милошевићев бранилац, адвокат Душан Тодоровић истакао је да је у првостепеној пресуди много тога спорног, како из процесних, тако и из суштинских разлога.
”Спорно је вријеме када је кривично дјело извршено и то да ли се мој клијент у то вријеме могао наћи на том мјесту. Оштећена је погођена у око, али повреда није описана и сматрамо да таква повреда није могла изазвати смрт. Спорно је и то што фабрички број пушке није наведен у оптужници, а суд прихвата вјештачење неке пушке са тачно наведеним серијским бројем”, рекао је, између осталог, Тодоровић.
Подсјетио је на исказ свог клијента који је током суђења ”одбацивао помисао да је убио супругу”, указујући да је убиство могао починити другооптужени Остојић.
”Оптужени Остојић је тај дан њему предложио да се провозају и тражио је да му покаже кућу Слађаниних родитеља. Њено ауто је било пред кућом, што значи да је она била ту. Остојић је довезао Саву кући око 2.30 часова, а око четири сата је тражио да му посуди своје возило. Око 5.30 часова Остојић је назвао Саву и рекао му да је Слађана убијена. Саво је касније у Укрину бацио два телефона да га не подсјећају на Остојићев позив”, рекао је Тодоровић.
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Он је нагласио да је Остојићев аутомобил био погоднији за извршење кривичног дјела. Подсјетио је и на исказ Остојићеве супруге која је свједочила да његово возило није видјела пред кућом 29. децембра, а да је Остојић био у кући. Након тога је легла спавати и када је дошла полиција видјела је ауто пред кућом.
”Питамо се гдје је он био док је она спавала”, рекао је Тодоровић.
Оспоравао је и квалификацију кривичног дјела, сматрајући да се не ради о тешком, већ ”обичном” убиству. У контексту породичног злостављања указивао је да је Саво био тај који је молио Слађану да наставе заједнички живот, тврдећи да се она није добро односила према њему.
Тодоровић је у жалби оспоравао вјештачења пушке, чаура, барутних честица… Незаконитим доказима је сматрао и потврде о одузимању предмета од његовог клијента попут јакне, одјеће и друго, наводећи да је прихватањем тих доказа суд учинио повреду права на одбрану.
”Суду предлажемо да Милошевићу изрекне ослобађајућу пресуду или да укине првостепену пресуду и поступак врати на ново суђење. Уколико се одлучите за то, тражимо да наложите првостепеном суду да из доказа избаци потврде о одузимању предмета, извјештај о резултатима вјештачења барутних честица, оружја, чаура… Такође, тражио да се изврши привремено одузимање возила од оптужених и да се уради реконструкција убиства”, рекао је Тодоровић.
Оптужени Саво Милошевић у потпуности је прихватио излагање свог браниоца и само је кратко додао:
”Ја то кривично дјело нисам починио”.
Другооптужени Александар Остојић се није појавио на рочишту, а његов бранилац Жељко Стокић је навео да у цјелости остаје код одговора на жалбу који је писаним путем доставио суду.
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”Сматрамо да је суд првостепену пресуду донио правилно и по закону. Све је детаљно образложено и јасно је да није доказано да је мој клијент починио кривично дјело које му је стављено на терет. Такво дјело мора бити извршено са умишљајем, а не постоји ни један доказ који потврђује наводе тужилаштва”, рекао је Стокић.
Оспоравао је изјаву првооптуженог Милошевића, тврдећи да Остојић није био упознат с тим да је Саво планирао и извршио злочин. Указао је и да се појединим члановима Милошевићеве породице суди због давања лажних исказа.
”Остојић је имао сазнања о неким ранијим догађајима за које није ни оптужен. Није био упознат с тереном, није знао гдје је кућа Слађаниних родитеља. Подаци с базних станица показују да је Саво био на подручју Велике Бруснице у вријеме злочина, док Остојићев телефон није био на том мјесту”, рекао је Стокић.
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Он сматра да Милошевић вјероватно није имао намјеру да убије супругу, већ да је до тога дошло након што га је Слађана критично јутро одбила.
”Позивамо суд да одбије жалбу тужилаштва и да потврди првостепену пресуду”, истакао је Стокић.
Злочин се догодио 29. децембра 2024. године на локалном путу у Великој Брусници код Брода. Због претходног злостављања од стране супруга, Слађана је боравила у кући својих родитеља. Критично јутро је кренула на посао. У пресуди се наводи да је Саво око 5.37 часова на локалном путу препријечио свој аутомобил ”BMW” и тако онемогућио пролаз супрузи, која ја наишла ”фијат пунтом”. Након што је Слађана зауставила возило Саво је из аутоматске пушке ”М70”, калибра 7,62 мм испалио један метак који је пробио шофершајбну ”фијата” и Слађану погодио у десно око и на мјесту је убио.
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