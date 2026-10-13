Огласило се Тужилаштво о хапшењу царинских службеника

Аутор:АТВ редакција
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У акцији СИПА и МУП-а Српске, под надзором Тужилаштва БиХ, ухапшена су четири цариника УИО БиХ са ГП Градишка.
Претреси су извршени на четири локације у Бањалуци, Приједору и Српцу.
Осумњичени су да су узимали мито у новцу да би погодовали приликом увоза робе у БиХ. Терете се за примање дара, а тужилац ће ускоро одлучити о притвору.
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