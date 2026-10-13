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Огласило се Тужилаштво о хапшењу царинских службеника

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13.10.2026 11:55

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

У акцији СИПА и МУП-а Српске, под надзором Тужилаштва БиХ, ухапшена су четири цариника УИО БиХ са ГП Градишка.

Претреси су извршени на четири локације у Бањалуци, Приједору и Српцу.

Осумњичени су да су узимали мито у новцу да би погодовали приликом увоза робе у БиХ. Терете се за примање дара, а тужилац ће ускоро одлучити о притвору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

хапшење

УИО БиХ

СИПА

Тужилаштво БиХ

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